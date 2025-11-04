Los resultados del fin de semana expandieron el riesgo de Newell’s de perder la categoría en la presente temporada y el compromiso del sábado ante Huracán asoma como una final. Los leprosos están urgidos por ganar. Si lo hacen, quizá puedan asegurar la permanencia el domingo. Un empate no lo dejará último pero una derrota lo expone al peor escenario, a falta de una fecha para la definición. Lucas Bernardi espera para las próximas horas definir si tendrá disponible a Ever Banega, quien podría tener una reducción de su sanción, ya que aún le queda una fecha por cumplir.

Newell’s suma 30 puntos, al igual que Talleres, y debajo tiene a Godoy Cruz con 28 y San Martín de San Juan y Aldosivi con 27. Por lo cual si Newell’s pierde en parque Patricios el sábado a las 19.15 se expone a quedar en posición de descenso, y para eso el mismo viernes San Martín le deberá ganar en San Juan a Lanús, y el domingo Aldosivi a Banfield en el sur bonaerense y Godoy Cruz a Atlético en Tucumán.

Si Newell’s le gana a Huracán, en cambio, podrá asegurar su permanencia en la máxima categoría si el fin de semana Godoy Cruz, Aldosivi o San Martín de San Juan, cualquiera de ellos, no suma los tres puntos.

El empate con Huracán le salvará del descenso si pierde San Martín o Aldosivi. Pero sumar solo un punto lo dejará expuesto a que lo alcance Godoy Cruz, con una victoria, y los sanjuaninos y marplatenses queden a solo un punto, si ganan, y allí el dramatismo se trasladará a la última fecha al Coloso del Parque frente a Racing.

Las estadísticas le conceden ilusión a los ronjinegros. Lo que preocupa es su presente deportivo, con actuaciones lamentables y un registro de siete derrotas en los últimos diez compromisos. Aunque el equipo dio respuestas ante Unión, no mereció perder y se lo vio competitivo los 90 minutos. Y eso es mucho si se repasan las actuaciones cuando el conjunto era dirigido Cristan Fabbiani.

Bernardi se mostró conforme con la respuesta del equipo en el partido con Unión, aunque es probable que ensaye alguna variante, principalmente en ataque. El candidato a salir es el chico Jerónimo Russo. El técnico buscará sumar un volante y el apuntado a recuperar es a Banega. Pero el diez lerproso aún debe una fecha de sanción por su expulsión ante Argentinos. Recibió dos fechas de sanción y ya tiene antecedentes.

Pero el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino a lo largo de la temporada ha aplicado reducción de sanción en algunos casos. Banega no estuvo disponible en el partido con Unión y con estos antecedentes hay expectativas en el parque Independencia que en las próximas horas el jugador leproso reciba el beneficio de la reducción de pena en 1 fecha, lo que le permitiría jugar el sábado en Parque Patricios. El jugador de más jerarquía de los rojinegros entrena al ritmo de los titulares y Bernardi esperará por su situación hasta el jueves, día de ensayo de fútbol para despejar la alineación que irá por un triunfo que salve al club de la pérdida de la categoría ante Huracán.