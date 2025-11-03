El gobierno de Perú anunció este lunes que rompió relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a Betssy Chávez, exprimera ministra de Pedro Castillo, procesada junto a él por el presunto delito de rebelión. Las relaciones entre Perú y México empezaron a deteriorarse tras la destitución de Castillo en diciembre de 2022 cuando el entonces gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador otorgó asilo a la esposa e hijos del expresidente peruano. Desde entonces el gobierno mexicano no reconoce a ninguna autoridad peruana. A raíz de ello ambos países retiraron a sus embajadores. Pese a la crisis política, Perú y México mantuvieron su comercio bilateral.

"Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú", dijo el canciller peruano Hugo de Zela en conferencia de prensa. "Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México", agregó de Zela.

Chávez estaba siendo enjuiciada junto con Castillo por el supuesto delito de rebelión, desde marzo de 2025. La exprimera ministra fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, en la que fue internada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.

La fiscalía pide 25 años de prisión para ella por haber participado como expresidenta del Consejo de Ministros en el plan de Castillo. Chávez es procesada en libertad mientras que Castillo cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022. El canciller peruano indicó que "la presidenta de México ha tenido expresiones inaceptables y falsas en el sentido de que Pedro Castillo es un perseguido político".

El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó al mediodía un mensaje al país donde anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de destitución bajo cargos de presunta corrupción. Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. "Nunca me levanté en armas", invocó siempre Castillo, al indicar que su pedido no se consumó porque los militares no acataron sus órdenes.