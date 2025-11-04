Dick Cheney, el exvicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush, murió a los 84 años luego de sufrir una neumonía irreversible. Será recordado como uno de los “halcones” artífices de las invasiones en el Golfo Pérsico y los posteriores ataques y persecuciones desatadas contra el mundo musulmán tras los atentados a las Torres Gemelas, en 2011.

El fallecimiento Cheney fue producto de una descompensación masiva que comenzó con una afección respiratoria y derivó en problemas cardiovasculares, según indicó un comunicado de su familia, que ensalzó sus hazañas de invasor.

Como secretario de Defensa con George Bush padre dirigió la intervención en el Golfo Pérsico de 1991 y en su etapa posterior como vicepresidente de Bush hijo se desempeñó como uno de los arquitectos de la llamada “guerra contra el terrorismo”.

Fue líder de la política de “halcones” del Partido Republicano, aunque con el advenimiento de Donald Trump se distanción de esa fuerza política. Sus cuestionamientos al Presidente fueron tales que lo calificó de “cobarde” y “la mayor amenaza que ha conocido la república”.



En el comunicado, la familia lo describe como "un hombre bueno que enseñó a sus hijos y nietos a amar a su país y a vivir sus vidas con coraje, honor, amor y amabilidad".

Sólo la larguísima operación militar que él diseñó en Irak dejó un saldo de 24 mil civiles muertos y alrededor de 9.300 soldados fallecidos.