El salón de profesores, película alemana de 2023 con guion y dirección de Ilker Çatak, es un thriller poco convencional y lleno de tensión. Una compleja radiografía social. Una narración rigurosa, desde el punto de vista de la protagonista. Un estudio de las repercusiones que pueden tener las decisiones más insignificantes, y de cómo la era de las redes sociales y las noticias falsas redefinen la interacción humana (A las 20.30, en CineClú, Sarmiento 1112.)