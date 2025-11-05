El salón de profesores, película alemana de 2023 con guion y dirección de Ilker Çatak, es un thriller poco convencional y lleno de tensión. Una compleja radiografía social. Una narración rigurosa, desde el punto de vista de la protagonista. Un estudio de las repercusiones que pueden tener las decisiones más insignificantes, y de cómo la era de las redes sociales y las noticias falsas redefinen la interacción humana (A las 20.30, en CineClú, Sarmiento 1112.)
