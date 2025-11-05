En el marco de las jornadas Poéticas Teatrales, organizadas por la Escuela Provincial de Teatro y Títeres, se presenta Fuego Ciruja, un montaje teatral dramático con tintes de comedia. Las jornadas están destinadas a Teatro Abierto. Esta obra se centra en un colectivo de cirujas rebusca, revuelve y recupera ficciones tan apasionadas como absurdas que sostienen sus vidas en tiempos adversos. Con dirección de Paula Luraschi y Camila Hidalgo Solís (A las 20, en Teatro La Comedia.)