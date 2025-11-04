En un giro inesperado, la relación que David Harbour y Millie Bobby Brown proyectaban en redes sociales y en Stranger Things se ha visto empañada por denuncias de acoso. Según fuentes anónimas, la actriz habría presentado una queja meses antes del inicio de la última temporada, afirmando que el actor la hostigó de manera repetida en el set. Estas acusaciones generaron una repercusión significativa tanto en la comunidad de seguidores como dentro del entorno laboral de la producción.

Los detalles de la denuncia

La controversia surgió luego de que medios internacionales publicaran que Millie Bobby Brown presentó una denuncia formal contra Harbour por acoso, acusándolo de crear un ambiente incómodo y coercitivo durante las grabaciones. La información revelada indica que los presuntos incidentes comenzaron antes del inicio del rodaje de la quinta temporada, una etapa crucial para la popular serie. La actriz, reconocida por su papel de Eleven, afirmó que su compañero la había sometido a un comportamiento inapropiado de forma continuada. Esto ha generado serias preguntas sobre la dinámica entre los actores y el ambiente de trabajo en la producción de Netflix.

Reacciones públicas y el silencio oficial

A pesar de la amplia difusión de la noticia, las reacciones oficiales han sido escasas. Ni David Harbour ni Millie Bobby Brown han hecho declaraciones públicas al respecto, manteniendo un silencio que resulta clamoroso para los seguidores de la serie. Netflix, por su parte, ha optado por no pronunciarse, lo que ha complicado aún más la situación y ha dejado el tema sin resolver. La ausencia de respuestas ha alimentado la especulación y creado un clima de incertidumbre, agravado por la proximidad del estreno de la nueva temporada. Mientras tanto, los aficionados expresan su frustración y asombro ante las revelaciones que apuntan a una fractura irreparable entre dos de sus estrellas favoritas.

El impacto en la imagen pública

El efecto de estas acusaciones trasciende el set de filmación. La reputación de David Harbour, quien en años anteriores ya había enfrentado otras controversias, ha quedado nuevamente en entredicho. Con un historial ya empañado por alegatos de infidelidad y una supuesta adicción a la intimidad revelados por su exesposa Lily Allen, este nuevo escándalo complica aún más su imagen pública.

Para Millie Bobby Brown, estas denuncias representan un acto de valentía que podría redefinir su carrera, aunque conlleva el riesgo de repercusiones profesionales. La industria del entretenimiento observa con atención un caso que tiene el potencial de alterar las dinámicas y prácticas laborales en la televisión a nivel global.

