El idílico vínculo que unió a Millie Bobby Brown y David Harbour en el set de Stranger Things ha dado un giro inesperado. Un informe reciente revela que Brown, que ahora tiene 21 años, ha presentado una denuncia por acoso e intimidación contra Harbour, de 50, justo antes del inicio del rodaje de la última temporada. Lo que era una relación que imitaba la dinámica de padre e hija en pantalla se ha visto afectada por estas revelaciones, que han dado paso a una investigación exhaustiva.

Un vínculo que trascendió la pantalla

En Stranger Things, la serie que los llevó a la fama, David Harbour interpreta a Jim Hopper, quien se convierte en la figura paterna de Eleven, personaje de Brown. Esta relación ficticia se extendió fuera del set, donde Harbour desarrolló un fuerte sentimiento protector hacia su joven compañera. Desde el principio, él destacó cómo Brown enfrentaba los desafíos de la fama desde una edad temprana, y a menudo comparaba su interacción con la dinámica familiar que representaban en la serie.

Investigación de la denuncia

El proceso iniciado por Brown se refiere a un trato inapropiado, sin que existan acusaciones de naturaleza sexual. El contenido de la denuncia incluye "páginas y páginas de acusaciones", según fuentes citadas, sobre el comportamiento de Harbour hacia ella y otros miembros del reparto. La presencia constante de un representante legal acompañando a Brown durante el rodaje subraya la seriedad de la situación. A pesar de los intentos por resolver el conflicto, ni Netflix ni las partes involucradas han hecho declaraciones públicas.

Consecuencias que van más allá de la serie

Este caso pone de relieve las complejidades de las relaciones en el entorno del entretenimiento, donde los límites entre la ficción y la realidad pueden volverse difusos. La inversión emocional que caracteriza el trabajo de los actores no siempre se traduce en apoyo público, lo que marca una clara división entre lo personal y lo profesional. El desarrollo de este caso no solo afectará la dinámica del elenco, sino que podría dejar una marca indeleble en sus colaboraciones futuras.

La denuncia ha captado la atención de los seguidores de Stranger Things en todo el mundo, quienes esperan los resultados de la investigación. Mientras tanto, la reacción en las comunidades de fans y las redes sociales ha sido inmediata, generando discusiones y debates sobre lo que esto podría significar para la temporada final. En este contexto, surgen preguntas sobre cómo la situación podría impactar las futuras trayectorias profesionales de Brown y Harbour dentro de la industria del entretenimiento.

