Tras el envío de la Intendencia de un proyecto para prorrogar la facultad del Ejecutivo municipal para aumentar la tarifa sin pasar por el Concejo, el edil del PRO, Carlos Cardozo, integrante de la Comisión de Servicios Públicos, defendió la solicitud -que todavía no tuvo despacho- y aseguró que hoy la tarifa está “sostenida únicamente por el esfuerzo del municipio”, tras el corte de subsidios nacionales, y que la continuidad del servicio depende de una inyección extraordinaria de recursos locales.

“Estamos en una situación de inestabilidad e incertidumbre ante el corte de subsidios al transporte por parte de Nación, y la tarifa de boleto es la posible gracias a los aportes de la municipalidad”, remarcó. En ese sentido, explicó que para 2025 se prevé destinar “más de 51 mil millones de pesos” para sostener el sistema, además de otros “45 mil millones” para la compra de nuevas unidades.

Cardozo advirtió que, sin ese esquema, el costo técnico del pasaje sería inabordable: “Hay una fluctuación enorme y la tarifa no se basa en un estudio de costos, porque en ese caso el boleto debería rondar los 2000 o 2300 pesos”.

Para evitar que la suba recaiga sobre los usuarios, sostuvo que es indispensable que la Nación “recomponga subsidios” y que tributos como el impuesto a los combustibles “se coparticipen con la provincia de Santa Fe”.

El concejal consideró que el mecanismo de actualización previsto, que sí incluye al Concejo por ser el órgano que aprueba el presupuesto que envía el intendente, donde se define el valor del pasaje, “permite cuidar el bolsillo de la gente” y evita que la discusión se convierta en un “campo de disputa política”.