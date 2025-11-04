Tras dos años sin Ley de Presupuesto y uno sin Fiscal Impositiva, la provincia de Buenos Aires comenzó una nueva carrera legislativa para normalizar el destino de sus recursos en 2026. Durante la presentación de los textos para ambas normas junto a la Ley de Financiamiento, el gobierno provincial detalló que contempla gastos por 43 billones de pesos, un superávit económico de 0,5 puntos, el fortalecimiento de la inversión en obra pública, no incrementa la carga tributaria sobre los sectores productivos y solicita un financiamiento de 3 mil millones de dólares para afrontar pagos de deudas.

Son tres normas entrelazadas que apuntan a sostener las finanzas ante los constantes embates del gobierno nacional. Por eso, desde la Provincia incluyeron en la Ley de Presupuesto la creación del Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, con la esperanza de subsanar el paquete de recortes orquestados por Javier Milei que hoy asciende a 12,9 billones de pesos.

A la fecha, la Nación le quitó a la Provincia el equivalente a más de un tercio del total de los recursos necesarios para sostener las finanzas bonaerenses del año que viene, tal como señaló la vicegobernadora Verónica Magario durante la presentación. Con sólo lo que la Anses le debe a la Provincia, se podría financiar la totalidad de los gastos en promoción y asistencia social del próximo año.

Para tomar dimensión de la deuda acumulada de Milei con la provincia de Buenos Aires, los casi 13 billones de pesos triplican el monto que Axel Kicillof está solicitando para pagar deuda en moneda extranjera en 2026. No es una morosidad novedosa. Son, en gran medida, los vencimientos logrados por la renegociación de la deuda contraída por María Eugenia Vidal. Y, cabe señalar, el endeudamiento contempla el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal que reclaman los intendentes de todos los colores políticos.

Ahora bien, el impacto de los recortes libertarios son sólo una parte del padecimiento financiero de la Provincia. A lo largo de su explicación frente a legisladores oficialistas y opositores, Pablo López subrayó que, si se compara agosto de este año con el 2023, la caída de la actividad económica en la provincia es del 5,7 por ciento, lo que expone una situación crítica para la recaudación.

Según detalló López, la provincia de Buenos Aires recaudó 3 billones de pesos menos a lo largo de este último año y medio. Es un impacto que se trasladó a los 135 municipios, que perdieron en su conjunto 600 millones de pesos sin contar las tasas municipales que vienen con una cobrabilidad descendente. Todo ello en un marco dónde la provincia aporta el 38 por ciento de la recaudación nacional y sólo recibe el 6,8 de lo que se coparticipa. El 70 por ciento se lo queda Milei.

Ante este diagnóstico, ARBA no incrementará la carga tributaria sobre los sectores productivos con el objetivo de “reconocer el esfuerzo” durante la gestión mileísta. Por el lado de los impuestos patrimoniales, a valores reales la totalidad de las partidas del inmobiliario urbano y rural pagarán menos que en 2024. Y la gran noticia llegó por el lado del automotor y la reducción en las patentes, donde el 75 por ciento de los propietarios pagará menos que en 2024.

Una deuda sostenible

Según fuentes del Ministerio de Economía, aseguraron a este diario que “es difícil comprometer fondos sin que estén atados al financiamiento”. La mención apunta a la importancia de contar con la autorización de la Legislatura para fijar un máximo toma de deuda en moneda extranjera de 3.035 millones de dólares. Además, al endeudamiento está atado el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, equivalente al 8 por ciento del financiamiento obtenido.

Es decir, si la Provincia arriba a los 3.035 millones de dólares en 2026, los municipios contarán con 247,2 millones de dólares para destinar casi exclusivamente a obra pública. Si pide menos, será menos. Aquí radica un punto conflictivo ante la demanda de muchos intendentes para que los montos no estén atados a la toma de deuda y sean fijos. También piden que sean de libre disponibilidad.

Estos puntos serán parte del debate de una Ley de Financiamiento que incluye un pedido de 1.990 millones de dólares y le suma un nuevo artículo por 1.045 millones más. Esta segunda parte es la incorporación del pedido presentado en mayo de este año que se conoció como “financiamiento corto” pero nunca encontró los consensos para ser aprobados.

La demanda de estos fondos tiene como principal objetivo el pago de 2.545 millones de dólares en conceptos de servicio de deuda que incluyen los 830 millones de dólares correspondientes a los bonos que deben pagarse en marzo y septiembre del próximo año.

Respecto a la procedencia de los recursos, la Provincia estipula que el 15 por ciento provenga de organismos multilaterales, 18 en Letras del Tesoro y el restante 67 por ciento por medio de Títulos. Pero el punto saliente que López se encargó de resalta es que, mientras en 2019 el 9 por ciento del Producto Bruto Geográfico era absorbido por la deuda que dejó Vidal, para 2025 fue de sólo el 6, una reducción del 33 por ciento.

Si se toman los recursos totales con los que dispone la Provincia, mientras en 2019 casi el 8 por ciento se iba en pagos por intereses de la deuda, en 2026 será del 2,6 por ciento. Es decir, una baja superior al 70 por ciento. Y, con el refinanciamiento obtenido por Kicillof, hoy el 89 por ciento de la deuda es a mediano o largo plazo, lo que significa que los pagos son posteriores al 1 de julio del próximo año.

Entre las fortalezas que marcó López de cara al pedido de financiamiento estuvo el superávit económico proyectado para 2026. La Provincia espera contar con más de 41 billones de pesos en recursos corrientes y, en paralelo, menos de 40 billones en gastos correspondientes. La cuenta da un saldo positivo de casi 1,6 billones de pesos, el equivalente a la mitad de los gastos de capital estipulados.

Volver a tener un Presupuesto

El contexto expuesto por López es de una “crisis financiera”. Si se desglosa la caída de la actividad económica, el ministro detalló que, entre 2023 y 2024, la industria se derrumbó un 10 por ciento. A ese número negativo se le agrega que entre el año pasado y julio del 2025 el desplome fue de otro 4,3 por ciento. ¿Más datos en rojo? La producción de insumos para la construcción cayó cerca de un 25 por ciento tras la asunción de La Libertad Avanza, hay mil obras nacionales paralizadas en la provincia, casi 5 mil empresas cerraron sus puertas en territorio bonaerense, y hay 172 mil desocupados nuevos.

Según pudo saber Buenos Aires/12 desde el gobierno provincial, aseguraron que “están trabajando” en el camino que posibilite el pago del aguinaldo en diciembre de este año. Aún no dieron garantías al cien por ciento y esperan poder contar con una ruta previsible de recursos para lo que resta del 2025 y la totalidad del próximo, algo que este diario ya contó en relación a las negociaciones paritarias.

Con todo, el gobierno provincial pretende destinar en 2026 3,2 billones de pesos a gastos de capital, 1,7 a Asistencia Social, mismo número a Salud, 1,3 a Educación y 1,4 a Seguridad y Servicio Penitenciario. Son cálculos que no incluyen la masa salarial de cada sector.

En lo referido a obras, más de 322 mil millones estarán destinados a la construcción de viviendas, incluyendo la finalización 822 unidades que dejó paralizadas el gobierno nacional. Casi 470 mil millones irán vialidad y 163 mil millones a la ampliación del sistema de transporte y distribución de energía. Por el lado de agua y saneamiento, el monto proyectado a invertir super los 547 mil millones de pesos e incluye la continuación del Plan Hídrico La Plata y el Plan Hídrico Integral den Bahía Blanca y Coronel Rosales.

A estos números se suman 66 mil millones de pesos para el programa Escuelas a la Obra, casi 41 mil millones para obras de salud como CAPS y hospitales, otros 144 mil millones para equipamiento e infraestructura en Seguridad y 95 mil millones para el Plan de Infraestructura Penitenciaria que, durante la gestión de Kicillof, construyó el equivalente a la mitad de todas las plazas carcelarias construidas en la historia de la provincia.

¿Más? Si. El presupuesto contempla el Plan de Infraestructura Universitaria que incorpora 25 obras en universidades nacionales y 2 en provinciales, por un monto superior a los 12.700 millones de pesos. En continuidad con el plano educativo, se esperan invertir más de 164 mil millones para universalización la Jornada Completa o Extendida en las escuelas y otros 7.600 millones en el Programa Puentes, cuya finalidad es ampliar la oferta universitaria en el territorio bonaerense.

No queda fuera de la ecuación la Salud. Para 2026, la Provincia invertirá 478 mil millones de pesos en compra de medicamentos. Cabe señalar que, a lo largo de 2025, el gobierno provincial absorbió el 40 por ciento de la cobertura nacional en la provisión de medicación oncológica con un desembolso de 125 mil millones de pesos.

Respecto al plano de asistencia social, el Servicio Alimentario Escolar, o SAE, abarcará a más de 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes con una inversión por encima de los 500 mil millones. A esto se le suman los 407 mil millones del programa MESA, que asiste con un módulo alimentario a más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes. También se contemplan casi 410 mil millones para todas las políticas alimentarias por fuera de estas dos principales, y más de 53 mil millones destinados a programas de Niñez y Adolescencia.

También habrá 60 mil millones de pesos para "inversiones en políticas productivas". Incluye el gasto no salarial de la Comisión de Investigaciones Científicas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y Ministerio de Desarrollo Agrario.

Se trata de créditos a mil nuevos beneficiarios desde el Banco Provincia, entre los que se destacan el impulso al comerio, Cuenta DNI y personas afectadas por fenómenos naturales. También abarca la creación de diez nuevos parques industriales, más caminos rurales, el programa Mercados Bonaerenses y el Programa Preservar, ocupado de asistir económicamente a empresas para sostener puestos de trabajo.

La baja de impuestos

López estuvo acompañado por el titular de ARBA, Cristian Girard, que explicó los objetivos de la Fiscal Impositiva del 2026. Recordó que 2025 no pudo contar con esta norma, por lo que las comparativas deben realizarse con la de 2024, la última que si se sancionó. Esta situación motivó la corrección de “distorsiones” producto de la elevada inflación de los últimos años.

“La propuesta profundiza la búsqueda de progresividad en la recaudación de los impuestos patrimoniales y mantiene una visión pro producción y empleo en Ingresos Brutos”, fueron algunas de sus palabras frente a legisladores oficialistas y opositores. Detalló que se conserva la estructura del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural de la ley anterior, sin modificaciones en tablas ni alícuotas, lo que “implica una disminución real de la carga fiscal para el 100 por ciento de las partidas”, producto de la inflación. También remarcó que no habrá cuotas adicionales ni aumentos en el inmobiliario, como sí lo hubo en 2024.

Pero, si hay que hablar de baja de impuestos, el Automotor se llevó el primer lugar. Según explicó Girard, a no tener ley durante 2025 que actualizara los tramos y un contexto dónde el dólar subió, muchos propietarios “saltaron” a pagar mucho más. El titular de ARBA detalló que ya no regirá la tabla de 15 tramos con un mínimo del 3,6 por ciento del valor del vehículo y un máximo del 5, a una de 4 tramos que irá del 1 por ciento al 4.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires se convierte en una de las grandes jurisdicciones con menor carga en este impuesto. Girard explicó que, en 2020, el máximo era de 6,5, lo que demuestra la baja constante. Además, comparó la situación provincial con Capital Federal, donde el mínimo porcentaje del impuesto es 1,6 del valor del vehículo y el máximo es del 8 por ciento.

“Estamos bajando nominalmente la patente al 75 por ciento de las y los propietarios de vehículos, por lo que tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que en la Ley Impositiva 2024, gracias a una reformulación de las tablas”, remarcó el funcionario.

En lo que respecta a Ingresos Brutos, el director de ARBA anunció la continuidad de una política que combina la simplificación para las pymes y espera sumar 46 mil al régimen simplificado al cual ya se encuentran adherido el 80 por ciento de los contribuyentes, entre empresas y monotributistas.