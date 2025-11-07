El marido de la mujer baleada mientras navegaba en una lancha en Escobar afirmó que la víctima está consciente y estable y lo que más quieren hoy es que encuentren al responsable.

En diálogo con la 750, Martín Firpo señaló que el problema en este momento es que “el tipo está suelto”, incluso en el día de ayer volvió a disparar a cronistas de C5N.

Consultado al respecto de si sabe el móvil para que esta persona disparara a mansalva, Firpo sostuvo que “aunque parezca sumamente básico, creo que al tipo no le gusta que pasen por ahí”. “Es como vivir en Avenida Córdoba, que no te guste que pasen colectivos y les dispares”, dijo.

“Le tiró a una embarcación con ocho personas a bordo. Si nos ponemos a pensar lo que hubiera sido, hoy tenemos que festejar a pesar de lo que estamos viviendo”, aseguró el compañero de la víctima, quien en lo personal está en contra de la liberación de las armas para el personal civil por parte del Gobierno nacional.

“Si me preguntas, en lo personal, soy absolutamente antiarmas, pero esta situación me excede, porque supuestamente en la zona hay mucha gente armada”, remarcó.

Asimismo, contó que a raíz de la denuncia que hicieron la carátula en la justicia es de “tentativa de homicidio” y gracias a su salida en los medios, “aparecieron testimonios de gente de la zona y han dicho que esta persona los insultó y los amenazó con matarlos”.

“Estamos normalizando lo que no es normal. No es normal que pases por un lugar y te digan que te van a pegar un tiro. Hasta hace algunos años era un arroyo muy tranquilo porque no había tantas casas. Pero hay mucho movimiento, el canal correntino es uno de los lugares más transitados de la zona. Lo que más queremos es que lo encuentren y no pase más esto”, cerró.

Ana Marquis paseaba el domingo junto a siete personas del barrio El Naudir, hacia el río Luján, en una embarcación conducida por su marido, Martín.

En un momento, la mujer le advirtió a su compañero que había recibido un disparo y que no podía respirar. El hombre notó que la herida había empezado a sangrar y cedió el timón. Quince minutos después, llegaron al Hospital de Escobar y la mujer fue trasladada al Sanatorio Otamendi.