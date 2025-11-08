“El salario no es ganancia”, salió a responder Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, ante el fallo judicial que vuelve a afectar los salarios docentes con impuesto a las ganancias. Desde el gremio calificaron la medida como “un nuevo golpe al bolsillo” en un contexto marcado por paritarias a la baja y una constante pérdida del poder adquisitivo. “Lo vemos con preocupación, porque es un síntoma más del ajuste”, señaló el dirigente gremial. También remarcó que la medida genera una “distorsión” en la carrera docente: “Lo que más va a afectar es a los cargos jerarquizados que al tener el descuento de ganancias van a poner en duda si les conviene continuar en un cargo directivo o en un cargo de supervisión”.

Este jueves la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que Nación volverá a aplicar las retenciones a los salarios de los docentes santafesinos. La medida se anunció luego de un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal donde se revoca la cautelar presentada el año pasado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), para que se suspendan las retenciones de impuesto a las ganancias a los salarios docentes. Con el nuevo fallo, el impuesto vuelve a alcanzar a unos 2.800 docentes de la provincia que perciban salarios brutos por encima de los 3 millones de pesos.

“Aquella resolución significó un importante reconocimiento del principio fundamental de que el salario no es ganancia”, expresó Amsafé por medio de un comunicado. “Durante más de un año, las y los docentes santafesinos no sufrieron descuentos por este concepto, recuperando parte del poder adquisitivo perdido frente a la inflación. Sin embargo, tras la revocación de la cautelar por parte de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, el Gobierno anunció que retomará la aplicación del impuesto”, agrega en el escrito, donde se remarca que la decisión implica “un nuevo golpe al bolsillo docente en un contexto de salarios deteriorados y creciente inflación”.

En ese marco, Alonso consideró que la decisión de la Justicia va en línea con las políticas que viene sufriendo el sector docente. “Lo vemos con preocupación, porque es un síntoma más del ajuste. No basta con castigarnos con salarios a la baja, el presentismo o el tema jubilatorio, o la falta de concreción de los acuerdos paritarios por parte del gobierno provincial. Ahora se suma esta medida que afecta a un sector de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que van a ver un nuevo golpe en sus bolsillos, por esta resolución de la Justicia”, cuestionó en diálogo con Rosario/12.

Para el secretario general de Amsafé, además del descuento que van a percibir los salarios alcanzados por el impuesto a las ganancias, la medida va a impactar de lleno en los cargos jerárquicos del sector docente. “Lo que más va a afectar es a los cargos jerarquizados que, al tener el descuento de ganancias, van a poner en duda si les conviene continuar en un cargo directivo o en un cargo de supervisión”, expresó y agregó: “Lo que origina el pago de ganancias es una distorsión en la carrera docente”.

En esa línea, Alonso adelantó que se evaluarán distintas instancias de reclamo por este tema. “Insistimos con que es una decisión que tiene implicancias negativas con respecto del salario, con respecto a la carrera docente y por supuesto una definición política que nosotros sostenemos: que el salario no es ganancia. Lo vamos a sostener tanto política como judicialmente, porque los trabajadores no tenemos que aportar ese impuesto”, cuestionó el gremialista.

Por último, el referente de Amsafé planteó que ganancias “es lo que obtienen los grandes grupos económicos” y no lo que perciben hoy los docentes, incluso aquellos que están mejores pagos: “El salario para nosotros representa algo fundamental para vivir y a la gran mayoría de los docentes no les alcanza. El salario nunca es una ganancia, por eso decimos que esto es un ataque más contra los trabajadores”.