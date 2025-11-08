En medio de una negociación para formar un interbloque de La Libertad Avanza, el bloque del PRO se está viendo sistemáticamente desangrado y debilitado. Un poco por el efecto de la victoria de Javier Milei en octubre y otro poco por el trabajo que viene haciendo Patricia Bullrich para quitarle bancas a su expartido y dejarlos con menos herramientas a la hora de negociar su apoyo al actual oficiali Belén Avico
Hay una fuerte migración de legisladores hacia La Libertad Avanza
El PRO y el síndrome de los diputados que huyen del bloque
