En medio de una negociación para formar un interbloque de La Libertad Avanza, el bloque del PRO se está viendo sistemáticamente desangrado y debilitado. Un poco por el efecto de la victoria de Javier Milei en octubre y otro poco por el trabajo que viene haciendo Patricia Bullrich para quitarle bancas a su expartido y dejarlos con menos herramientas a la hora de negociar su apoyo al actual oficiali Belén Avico