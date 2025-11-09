“Vengo de una familia humilde de trabajadores que la peleaban mucho. Tenía una vida muy feliz, me gustaba estudiar y era muy buena alumna”, recordó en la 750 la actriz Luisa Kuliok con la serenidad y la sensibilidad que siempre la caracterizaron.

Su vínculo con el arte nació temprano, casi como un legado familiar: “Empecé a estudiar teatro a los cinco años. Era lo que quería ser mi mamá, actriz. Iba a estudiar sábados y domingos teatro y danza”, contó.

Aquel impulso maternal marcó su destino y su modo de mirar el mundo. “Tuve una infancia llena de poesía y libros. Para mi mamá los libros eran muy valiosos y cuando hacía espectáculos de poesía me regalaba joyas enteladas, grandes dibujos. La poesía me acompaña desde ese momento y la enarbolo mucho en estos tiempos porque creo que es un espacio que corre, que libera, que repara y que nos hace sentir y concebir de otra manera”, explicó.

El boom de "La extraña dama"

Su carrera televisiva alcanzó un punto de inflexión con “La extraña dama”, uno de los grandes clásicos de la televisión argentina. Pero incluso ese éxito llegó de manera inesperada.

“‘La extraña dama’ fue de esas cosas que llegan imprevistamente. El papel lo iba a interpretar Jeannette Rodríguez. Entonces me llaman de Canal 9, Omar Romay -guiado por su hijo, Alejandro-. Pude interpretar ese personaje que amé porque tenía elementos que me fascinan, como es el paso del tiempo”, recordó..

El fenómeno trascendió la pantalla y marcó a toda una generación. “Muchos varones me dicen que ver ‘La extraña dama’ los animó en su adolescencia a asumir su propia sexualidad e identidad”, confesó con emoción.

“Creo mucho en que el trabajo que nosotros y nosotras tenemos, que tiene que ver con la representación de cuerpos, almas, historias, es un compromiso porque estamos dando algo que forma, aunque no queramos. Por eso soy muy cuidadosa”, agregó.

Sin embargo, Kuliok lamenta el estado actual de la televisión y la cultura popular: “En la televisión no hay ficción, no hay novelas. La familia miraba toda junta las telenovelas. Era un momento de unión”.

Su activismo social

En tanto, la actriz también se caracteriza por su preocupación social, la cual viene de lejos. “Me vino desde chica, con mi mamá. A medida que me ha tocado vivir, vas viendo lo que va pasando, lo que la vida te ofrece de bueno, donde no tuviste nada que ver. La vida me dio la posibilidad de estudiar, de formarme. Un actor o actriz tiene que estar formado, no solo en el cuerpo, sino en la cabeza”, sostuvo.

Sobre la situación actual de la cultura, Kuliok es clara: “Creo que tenemos que preguntarnos muchas cosas. Soy como una aprendiz permanente de Liliana Herrero. Esta cosa de diálogo entre el pasado y presente, siempre con la conciencia de lo comunitario. Creo que este es un momento muy límite y muy trágico. No está pasando algo de que no sabemos dónde está lo bueno y lo malo, aprisionados por una confusión manipulada por el poder real”.

Y concluyó con una reflexión que resuena más allá del arte: “Ahí tenemos que ver cómo logramos un nuevo diálogo contundente para que también los jóvenes puedan entender de qué va una historia, una comunidad y una cultura”.