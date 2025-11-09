Fue una accidentada sprint, en el marco del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. No solo Franco Colapinto (Alpine) y Oscar Piastri (McLaren) debieron abandonar por un choque, sino que el piloto local, Gabriel Bortoleto, sufrió un grave accidente a poco de concluir la mini carrera de este sábado.

En la última vuelta llegó el momento del abandono del primer brasileño en el GP de San Pablo desde Felipe Massa en 2017. El ídolo local chocó después de tener problemas con el volante de su monoplaza.

El piloto de 21 años perdió el control del automóvil, que se estrelló contra la barrera de protección izquierda, rebotó por el impacto, se levantó en el aire y terminó golpeando contra la barrera derecha.

"Gabriel está bien. Fue llevado al centro médico del circuito como precaución", publicó Sauber en redes sociales minutos después del incidente.

Bortoleto salió por sus propios medios tras el accidente, ocurrido al final de la recta principal, antes del ingreso a la S de Senna.