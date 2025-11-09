Hace exactamente dos años, Taylor Swift llevaba la gira más grande de su carrera a River, con tres fechas agotadas y un show de tres horas diseñado al milímetro para satisfacer a sus fans. Esta vez, la artista pop que intentó acercarse al logro de la popstar pensilvana fue Dua Lipa. Aunque con un caché cultural un poco menor, la británica-albanesa se las arregló para agotar un estadio de River –el más grande de Sudamérica– anoche y casi colmar una segunda fecha para hoy en un país abofeteado por la crisis, donde la entrada promedio de un recital representa casi dos tercios del salario mínimo vital y móvil (el ticket más barato para la propia Dua Lipa ronda los 92.000 pesos argentinos). Vicisitudes socioeconómicas aparte, Buenos Aires recibió a la estrella inglesa durante un viernes de primavera inusualmente frío, después de una lluvia que persistió todo el día, para una velada de psicodelia pop en el marco de la gira soporte de su tercer álbum de estudio, Radical Optimism.

Para el comienzo del show ya no llovía, pero tampoco había estrellas: o las tapaban las nubes o las mataban los reflectores del estadio. La única estrella emergería tras unos minutos de un baño de luz azul y oceánico acompañado por un sintetizador meditativo, una hipnosis rota por la entrada radiante de Dua Lipa desde abajo del escenario. La puesta en escena –que todo indica que repetirá hoy– incluso adopta la forma de una ola, muy en sintonía con una artista de la que, se dice, vive de vacaciones. Sobre Dua Lipa debe decirse también que aprendió y perfeccionó su español antes de la porción latinoamericana de su gira, que saludó a sus fans antes de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires y que recomendó una lectura de Mariana Enríquez para Halloween en su podcast, At Your Service. Más cerca del cometa Halley que de una estrella, Dua Lipa no es la típica popstar sino un fenómeno mucho menos frecuente: una activista que aboga explícitamente por los derechos palestinos y una lectora voraz que conduce su propio club de lectura.

Hay una satisfacción muy particular en ver a la misma artista que conversa con autores ganadores del Pulitzer ataviada en un bodysuit plateado brillante con botas a juego bailando y cantando "Training Season", uno de los mayores éxitos de su álbum más reciente, rodeada de doce bailarines. El de Dua Lipa es, además, un regreso con revancha: en 2022 ya se había presentado en el Campo de Polo, pero la actuación fue pobre –en gran medida por la desacertada elección del lugar– y dejó a los fans con ganas de un show a la altura de su figura. También se la criticó desde el principio de su carrera por moverse poco y nada, con una actitud desganada, más entregada a la performance vocal que a dar un espectáculo propiamente dicho.

Para esta ocasión, la artista se acercó un poco más a la figura quintaesencial del pop a la que quizás no aspira a ser pero se le exige: ahora baila, se desplaza por el escenario, no se mantiene quieta e irradia carisma, un movimiento quizás más radical que el optimismo que intenta predicar con este nuevo disco. Como dice en "Training Season": “¿Sos alguien que pueda estar a la altura? / Porque no quiero tener que demostrártelo. / Si no sos vos, decímelo, / porque la temporada de entrenamiento se terminó.” Es hora de lo real.

Entre las medidas que tomó para estar a la altura de una auténtica estrella del pop se podrían mencionar las enormes plumas que la envolvieron, cual vedette del siglo pasado, mientras cantaba "End of an Era"; su body negro pegado al cuerpo y la silla sobre la que bailó sensualmente en "Watcha Doing", los fuegos artificiales que estallaron en "Levitating" o el momento en el que se acercó hacia sus fans y uno de ellos, que tendría menos de 30 años, le relató en un inglés preciso que pasó mucho tiempo sin escuchar su música porque la solía compartir con su exnovio, y que ese hiato terminó cuando la artista lanzó Radical Optimism. Ella celebró el momento como si fuera su amiga y lo abrazó; también le firmó el brazo a otro, que aseguraba que se tatuaría su autógrafo, y así conversó brevemente con dos o tres chicos más. Durante todo el espectáculo se la vio brillante, impoluta, sin una gota de transpiración visible en el rostro a pesar de lo físicamente exigente que resulta el espectáculo. El efecto lo potencian los siete cambios de look que despliega cada noche, entre ellos un body hecho a medida, de Chanel, que pesa siete kilos y llevó 250 horas de trabajo artesanal.

Y luego están, claro, las canciones: un recorrido inteligente que dejó fuera sólo un tema de Radical Optimism, vértebra del setlist, y recuperó la mayoría de los hits de Future Nostalgia, su magnum opus convertido en 2020 en la pista de baile pandémica. Ahí está "Break My Heart", con su interpolación del mítico riff de guitarra de "Need You Tonight" de INXS; o "Love Again", cuyo dramático violín inicial da rienda suelta a un elegante dancepop de beats setentosos y un estribillo brillante y adictivo. A diferencia de Future Nostalgia, que probablemente será recordado como uno de los trabajos más emblemáticos del pop de la década actual, Radical Optimism no fue recibido con tanto entusiasmo. El disco, producido por Kevin Parker (Tame Impala), conecta con "la alegría pura y la felicidad de tener claridad en situaciones", incluyendo "despedidas difíciles y comienzos vulnerables" y "la gracia para navegar a través del caos".

Suena casi a un decálogo de autoayuda pop, pero las canciones del disco anidadas dentro del setlist producen momentos memorables: está "Happy For You", una power ballad que interpreta sola en el medio del escenario, y "Watcha Doing", una canción con elementos de funk y disco que explora el torbellino de entrar en una nueva relación y relegar el control. A pesar de que no toca ningún instrumento y se favorece del famoso "media pista" durante varios tramos del show, la discografía de Lipa está tan cargada de hits que es difícil resistirse a la selección y no corear las letras, que van de lo directo a lo vulnerable, de lo simple a lo irónico. "Si estas paredes hablaran / dirían 'sabés…' / dirían '...estás jodida'", canta sobre una base dance-pop, no sin humor, en "These Walls".

Como en cada ciudad de las 55 fechas del tour, Dua Lipa preparó un cover "emblemático" para la noche porteña. "No podía esperar a estar en River Plate. Este es un gran sueño para mí, muchas gracias por darme esta experiencia", dijo, en un perfecto español, antes de anunciar el tema elegido para la ocasión. Quien la asesoró no se rompió mucho la cabeza: la cantante arrancó con "De música ligera", un himno del rock argentino tan icónico como hiperreproducido (sin ir más lejos, ya lo había hecho Coldplay en 2017). El ejercicio, sin embargo, le quedó mejor a Dua Lipa, que no sólo pronuncia mucho mejor que Chris Martin sino que de algún modo logró convencernos con su voz y su actuación de que fue una decisión genuina.

Por lo demás, el show se vio tan perfecto y tan nítido que podría haber sido un videoclip en sí mismo. Quizás eso sea lo único que, irónicamente, se pueda criticar. Después de cada bloque, las luces se apagaban y el espectáculo frenaba en seco: los técnicos corrían por el escenario –agitando sopladores de hojas sobre el papel picado, haciendo malabares con las luces de neón en la valla– mientras la multitud quedaba suspendida en el aire. El ciclo se repitió una y otra vez: cuatro canciones increíbles, ejecutadas a la perfección, y después un equipo de técnicos preparando con urgencia la pirotecnia que nos iba a volar la cabeza exactamente tres canciones más tarde.

Pero es claro que Dua Lipa, autoexigente y autodidacta como parece en cada nueva disciplina que pretende dominar, logró redefinir lo que es esperable en su show y subir la vara de lo que una verdadera popstar tiene para dar. Es un salto que, parece, no hará más que multiplicarse exponencialmente. Ya lo dijo ella: la temporada de entrenamiento se terminó.









