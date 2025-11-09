La productora y dirigente rural Patricia Gorza fue una de las tantas dirigentes que esta semana protagonizaron un cruce en la red social X con la ministra de Seguridad de nación, Patricia Bullrich, que también tiene campos en ese distrito.

"En la provincia de Buenos Aires hay familias aisladas, caminos intransitables y pueblos que no pueden esperar. La Autoridad del Agua no resuelve. Nosotros sí. Con la Agencia Federal de Emergencias coordinando la asistencia, vamos a desplegar maquinaria de Vialidad Nacional, a las fuerzas federales y equipos del Ministerio de Defensa para abrir caminos, limpiar alcantarillas y asistir a cada familia. El agua no se puede evitar, el abandono sí", escribió la senadora electa.

"Nueve meses aislados por el agua sin que nadie de nación haga nada también es abandono Sra. Bullrich y ud conoce bien la situación porque tiene campo en 9 de Julio", fue la respuesta de Gorza.

Posteriormente agregó que durante todo ese tiempo se cursaron notas para intentar arribar a una solución que nunca llegó. "Evidentemente, había que llamar antes a los medios", en relación a que la respuesta oficial sólo llegó después de la visibilización.

Gorza también se acordó en sus posteos el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, que recorrió la región "no como funcionario sino como productor, porque él había sufrido lo mismo en sus campos".

Como ya lo detalló Buenos Aires/12, lo que Bullrich omite deliberadamente es que ese distrito integra la cuenca del Salado, cuyas obras tenían asignado financiamiento internacional, pero igual sufrieron la motosierra libertaria desde el 10 de diciembre de 2023. Milei paralizó las obras del tramo 4 apenas asumió.

En una inundación anterior, meses atrás, los productores afectados postearon fotos satelitales que mostraban el distinto comportamiento del agua, dónde se habían completado las obras de amurallamiento de la costa y dragado del cauce y dónde no.

Los productores de ese distrito y de Casares denunciaron penalmente a sus intendentes un mes atrás por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el caso de 9 de julio, se trata de María José Gentile (PRO).

En la Cuenca del Salado, el abandono de las obras combina motosierra e ideología. Por un lado, obedece a la obsesión fiscal del gobierno por mostrar superávit para seducir a los mercados financieros, pero también el presidente ha manifestado, en más de una ocasión, que no cree en el cambio climático, ya que se trata de un invento del progresisimo global.

Quebranto

"Por tener los campos tapados de agua no pudimos hacer trigo este invierno y no podemos sembrar soja ni maíz ahora. Es como tener una fábrica cerrada durante un año. Muchos productores van a desaparecer como consecuencia de esto", sostuvo Patricia Gorza, dirigente de Federación Agraria y productora bovina de la zona de 9 de julio.

Hay zonas de ese distrito que se encuentran inundadas desde marzo y nunca escurrieron por falta de obras. Lo mismo ocurre en otras localidades cercanas que conforman la Cuenca del Salado, como Carlos Casares y Trenque Lauquen.

Para Gorza, la catastrófica situación no es atribuible a un único evento climático catastrófico sino que se debe a un cúmulo de situaciones desatendidas a lo largo del tiempo. "Las precipitaciones promedio en esta zona son 800 milímetros anuales. Este año ya tenemos dos mil y falta todo noviembre y diciembre, que son meses muy lluviosos. Con obras, nos hubiéramos inundado, pero el drenaje hubiera sido más efectivo, más rápido", afirmó.

También explicó que, cuando el agua finalmente baja, se requiere una inversión importante para volver a poner un campo en condiciones de producir. "Hay que reparar alambrados, reconstruir los suelos, revisar toda la infraestructura y no todos los productores tienen los recursos para hacerlo".