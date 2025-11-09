La última temporada de South Park ha ridiculizado y menospreciado repetidamente al presidente Donald Trump, y el enfoque político fue recompensado con un gran aumento en la audiencia. El primer episodio de la Temporada 27, estrenado a principios de este año, atrajo a 5.9 millones de espectadores a través del canal por cable Comedy Central y el servicio de streaming Paramount+, la mejor cifra para un estreno de temporada desde 2022. Desde entonces la audiencia sigue aumentando, con cifras de Nielsen en los últimos cuatro meses más del doble de lo que eran en 2023, cuando el programa emitió su última temporada nueva.

En una entrevista con el New York Times, los creadores del programa, Matt Stone y Trey Parker, dijeron que el tema es imposible de evitar. “No es que nos volvimos políticos”, dijo Parker. “Es que la política se convirtió en cultura pop.” Stone agregó que hablar en contra de la administración Trump se había vuelto “tabú”. Continuó: “Trey y yo nos sentimos atraídos por eso como las moscas a la miel. Oh, ¿dónde está el tabú? ¿Allí? Bueno, entonces estamos allí.”

Después de que South Park se burlara de Trump por primera vez, la Casa Blanca respondió en un comunicado que “La hipocresía de la izquierda realmente no tiene fin. Durante años han atacado a South Park por lo que etiquetaron como contenido ‘ofensivo’, pero de repente están alabando el programa. Al igual que los creadores de South Park, la izquierda no tiene contenido auténtico ni original, razón por la cual su popularidad sigue alcanzando niveles récord de baja”.

“Este programa no ha sido relevante durante más de 20 años y se sostiene por un hilo con ideas poco inspiradas en un intento desesperado por atención", siguió el comunicado. "El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún programa de cuarta categoría puede descarrilar esa buena racha.”

En la entrevista, Parker aclaró que sus objetivos pueden provenir de todos los lados del espectro político. “Solo somos tipos muy centrados”, dijo. “Nos reímos de cualquier extremista de cualquier tipo. Lo hicimos durante años con el tema ‘woke’. Eso fue cómico para nosotros. Y esto también lo es.”

En el episodio más reciente, “La mujer del sombrero”, la serie aludió al Ala Oeste de la Casa Blanca, demolida el mes pasado para construir un salón de baile de 300 millones de dólares. En el capítulo, tras derribar el Ala Oeste el personaje de Trump es atormentado por una “entidad” que resulta ser la primera dama Melania Trump, quien lleva un enorme sombrero morado que cubre su rostro, en una parodia del atuendo que usó en una visita oficial al Reino Unido el mes pasado.