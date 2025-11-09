Un solitario gol del colombiano Duvan Vergara le permitió a Racing llevarse un triunfo clave en su lucha por meterse entre los ocho primeros de su grupo para clasificarse a los play offs del Torneo Clausura. Además, el 1-0 ante Defensa y Justicia lo consolidó en los puestos que entregan plazas para la Copa Sudamericana. Para los de Varela, todo lo contrario: la caída, la segunda consecutiva, los dejó fuera de la zona de clasificación.

A puertas cerradas por la sanción que la Aprevide le impuso por el recibimiento ante Flamengo en la Copa Libertadores, Racing encontró un triunfo fundamental en un partido en el que quedó en deuda con el juego. Si bien llevó la iniciativa, le costó generar peligro ante un adversario que nunca se terminó de animar a buscar con mayor ambición.

Ante ese panorama, a Racing le quedaba lejos el arco de Bologna. Sin embargo, en un centro que descolgó muy bien Cambeses llegó el gol del triunfo, ya que el arquero sacó largo y Vergara le ganó al último defensor, eludió al guardavallas rival y definió para colocar el 1-0. No había demasiadas diferencias, pero la avivada de Cambeses le valió la ventaja parcial.

Para la segunda mitad, los roles se intercambiaron. Defensa se adelantó unos metros y llevó a Racing contra su área. De esa manera, por vía aérea generó un par de ocasiones que obligaron a buenas intervenciones de Cambeses. Claro que el equipo de Costas no se sintió incómodo con esa situación, ya que se aferró a la ventaja y buscó liquidar con los espacios que dejaban los visitantes. Pero entre la falta de ideas de uno para atacar y la falta de precisión del otro para el contragolpe, los minutos pasaron sin grandes emociones y sin que se modificara el marcador.







