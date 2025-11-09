El compromiso de Página/12 de transmitir la "otra mirada" que lo caracteriza desde su primer día siempre fue de la mano del esfuerzo por llegar cada vez a más lectores. En ese camino de sumar nuevas audiencias durante el mes de septiembre escaló -según el registro de Comscore, empresa líder en el relevamiento de audiencias digitales- al puesto 6 del ranking de Noticias e Información y fue el sitio que más creció al cabo de ese mes.

El crecimiento registrado en la última medición disponible es resultado de una estrategia que apunta a multiplicar la relevancia de Página/12 para llegar a nuevos públicos a través de Internet pero a la vez afianzar el vínculo con nuestros lectores y socios.

En las últimas elecciones Página/12 tuvo niveles récord de audiencia y se posicionó en los primeros lugares para las búsquedas de los usuarios. También se destacó en la cobertura de hechos que marcaron la agenda del último año, como la muerte del papa Francisco o los escándalos de corrupción y las vinculaciones con el narcotráfico que sacudieron al gobierno de Javier Milei.

El sitio de Página/12 viene en crecimiento sostenido desde comienzos de 2025 y en la última medición de Comscore pasó del puesto 8 al 6 en el ranking de Noticias e Información. En septiembre tuvo 1.022.773 usuarios únicos más que en agosto, lo que significó un crecimiento de audiencia de casi el 20 por ciento. Llegó a 6.674.000 usuarios, lo cual marca también un salto notable contra los 5.889.000 de septiembre de 2024.

Este medio fue el que más creció dentro del top 10 y se ubicó por encima de Ámbito Financiero, El Destape y Perfil. Con ese nivel de audiencia, además, se afianzó en el cuarto puesto entre los medios digitales con versión impresa.

Como parte del objetivo del Grupo Octubre de mejorar el producto y llegar a nuevas audiencias, Página/12 encaró una también renovación integral de su sitio. El cambio en la página web se verá pronto y mejorará la experiencia de los usuarios, que podrán ver los los contenidos y acceder a ellos en forma más ágil.