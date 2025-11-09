Un equipo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) está desarrollando una herramienta con Inteligencia Artificial que predecirá si los tratamientos oncológicos serán o no eficaces en los pacientes con cáncer.

En el proyecto también trabaja el Laboratorio de Inmunología Tumoral – Matriz Extracelular del IDEHU-CONICET y los hospitales Garrahan, del Bicentenario de Esteban Echeverria y El Cruce Dr. Néstor Kirchner. Este avance pretende no exponer a los efectos adversos del tratamiento a las personas que no obtendrían un beneficio clínico a pesar de las indicaciones generales.