En lo que seguramente será la primera acción de protesta contra la reforma laboral, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolverá este martes, en un plenario federal de delegados, la fecha de un paro nacional.

“Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta”, anticipó Rodolfo Aguiar.

El titular del sindicato le exigió al presidente Javier Milei “que explique con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso”.

Sobre la legitimidad de la reforma, Aguiar consideró que si bien el Gobierno logró un aval electoral el 26 de octubre pasado, “eso no lo habilita a hacer cualquier cosa ni a actuar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”.

El proyecto de reforma laboral que está redactando la administración libertaria habilitará la posibilidad de que los empleadores exijan jornadas de trabajo de hasta de 12 horas, la fijación de salarios ya no por inflación sino por productividad, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, entre otros puntos. Será presentado en el Congreso luego de que asuman los nuevos legisladores, el 10 de diciembre.

"Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan”, indicó Aguiar.

El plenario de delegados federales de ATE fue convocado para este martes a las 14 horas, en la sede nacional del sindicato, ubicada en Avenida Belgrano 2527 (CABA).