Vecinos y vecinas de Colegiales presentaron un pedido formal ante las autoridades porteñas para que se concrete el parquizado de cuatro lotes del explayón ferroviario de ese barrio que todavía no fueron anexados al espacio verde que se construyó junto a la estación del ferrocarril Mitre. Se trata de cuatro parcelas que en principio iban a ser vendidas para realizar edificios, pero las agrupaciones vecinales lograron que se les dé destino de parque. Hasta ahora, sin embargo, los trabajos para concretar ese objetivo no comenzaron.
Las parcelas ya fueron destinadas a espacios verdes
Colegiales: reclamo para ampliar el parque del explayón ferroviario
