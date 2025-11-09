Oscar Exequiel Zeballos, la figura del Superclásico ante River en la Bombonera, con un gol y una asistencia, es uno de los mayores talentos de Boca Juniors. A sus 23 años, el "Changuito" no solo brilla por su habilidad, sino por su historia de superación.





Nacido en La Banda, Santiago del Estero, Zeballos dio sus primeros pasos en el Club Atlético Sarmiento de La Banda. Fue descubierto por un captador de Boca a los 11 años y en 2016 se mudó a la pensión del club.

Firmó su primer contrato profesional en 2018 e hizo su debut oficial el 29 de noviembre de 2020.

Una carrera de ascenso con lesiones graves

Cuando su carrera iba en ascenso, el destino le jugó una mala pasada: en poco más de un año, sufrió tres lesiones graves que pusieron en jaque su continuidad.





La primera fue en agosto 2022, en un partido de Copa Argentina contra Agropecuario, cuando sufrió una "sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo" en el tobillo derecho, tras una dura falta de Milton Leyendeker.

La segunda en febrero 2023, Zeballos padeció una rotura del menisco externo de la rodilla izquierda.

Finalmente, en octubre 2023, cuando parecía recuperarse, una nueva lesión lo sorprendió: siete minutos después de asistir a Miguel Merentiel contra Belgrano, se rompió los ligamentos cruzados y el menisco externo de la rodilla derecha.

Tras ello, estuvo ausente gran parte de la temporada 2024 y volvió a intensificar entrenamientos recién en mayo de este año.

La revancha del "Changuito"

Pero como el fútbol siempre da revancha, el "Changuito" tuvo la suya: este domingo brilló en el Superclásico, donde anotó un gol y asistió a otro en la victoria de Boca por 2-0.

Su actuación fue destacada por su habilidad y su capacidad para generar goles, lo que no solo fue crucial para la victoria, sino que también marcó un hito en su carrera.

A poco minutos del final, el técnico Xeneize, Claudio Úbeda, decidió sacarlo y Zeballos se llevó todos los aplausos. La Bombonera lo ovacionó de pie, y en sus ojos - conmovido hasta las lágrimas- se reflejó la emoción por este buen presente, que construyó a base de resiliencia.