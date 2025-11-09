El 132° Abierto Argentino de polo tuvo el debut del equipo sensación de la temporada: La Natividad La Dolfina. Las familias Cambiaso y Castagnola lo hicieron con éxito y muchos goles en Palermo.

En su debut en el certamen, el reciente ganador de los Abiertos de Hurlingham y Tortugas y único postulante a la Triple Corona de la AAP, La Natividad La Dolfina, comenzó el torneo con un gran triunfo 22-11 sobre La Zeta Kazak, uno de los equipos provenientes de la clasificación.

En el cierre de la fecha 3 (segunda de la zona A) UAE Polo superó 16-10 a Sol de Agosto. El triunfo le permitió dar un paso clave para definir el grupo, ya que consiguió su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones en el certamen.

En su primer partido en el torneo, en tanto, y con 10 goles de Hilario Ulloa, La Irenita La Hache Clinova superó este domingo 23-13 a La Dolfina II, equipo surgido de la “qualy”. De esta manera, comenzó muy bien el máximo certamen mundial.

Ellerstina sigue firme en Palermo. Imagen: Matías Callejo / Prensa AAP





En el encuentro que cerró la jornada, Ellerstina Indios Chapaleufú logró su segundo triunfo en el torneo luego de superar 21-10 a La Hache Cría & Polo.

Además de quedar como líder del grupo B, con los nueve goles que convirtió en el partido, Facundo Pieres superó a Eduardo Heguy (659) y ahora es el segundo máximo goleador de la historia del torneo (detrás de “Adolfito” Cambiaso con 1127 por ahora), con 665 tantos en 23 temporadas disputadas en Palermo.



