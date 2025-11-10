Este lunes en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada primaveral. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se presentará despejado por la mañana y parcialmente nublado a partir del mediodía.

La humedad relativa será del 88 por ciento y las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 27 grados, con viento del noreste.

Para el martes se prevé el regreso de la inestabilidad. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 27 grados, con viento del norte y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora a partir de la tarde. Asimismo, podrían registrarse chaparrones por la tarde y tormentas aisladas por la noche.

El miércoles se presentará con cielo algo nublado y temperaturas de entre 14 y 26 grados, con viento del suroeste.