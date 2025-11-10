La victoria de Boca ante River en el Superclásico, por 2-0, inundó las redes sociales de memes. Franco Armani, Marcelo Gallardo y Exequiel Zeballos, autor de un gol y una asistencia para los xeneizes, fueron los principales blancos de las humoradas, aunque también tuvo su lugar la cantante Dua Lipa, quien asistió al partido en La Bombonera.

El héroe de la jornada y protagonista de las imágenes fue Exequiel Zeballos, autor de un gol de Boca y una asistencia.





El DT de River, Marcelo Gallardo, fue uno de los que más "gastadas" se llevó, tras su reciente extensión de contrato con los millonarios mientras el equipo acumuló su quinta derrota en seis partidos y se quedó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la tabla general.

El entrenador de River también fue cuestionado por el cambio que realizó cuando Maximiliano Meza se lesionó, que dio paso al ingreso de Matías Galarza Fonda.

También Franco Armani y el error defensivo de Paulo Díaz fueron tendencia en las redes sociales.

Dua Lipa se llevó también parte de las publicaciones, por su asistencia a La Bombonera.

