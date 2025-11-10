La victoria de Boca ante River en el Superclásico, por 2-0, inundó las redes sociales de memesFranco Armani, Marcelo GallardoExequiel Zeballos, autor de un gol y una asistencia para los xeneizes, fueron los principales blancos de las humoradas, aunque también tuvo su lugar la cantante Dua Lipa, quien asistió al partido en La Bombonera.

El héroe de la jornada y protagonista de las imágenes fue Exequiel Zeballos, autor de un gol de Boca y una asistencia. 

https://twitter.com/Darii_Literaria/status/1987636248815575502


https://twitter.com/PlanetaBoca/status/1987660164309135693
https://twitter.com/TeodoroLosDiez/status/1987803147113558091

El DT de River, Marcelo Gallardo, fue uno de los que más "gastadas" se llevó, tras su reciente extensión de contrato con los millonarios mientras el equipo acumuló su quinta derrota en seis partidos y se quedó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la tabla general.

https://twitter.com/cxrruptedBoy/status/1987622870147580032

El entrenador de River también fue cuestionado por el cambio que realizó cuando Maximiliano Meza se lesionó, que dio paso al ingreso de Matías Galarza Fonda.

https://twitter.com/alejo_rp10/status/1987613039315575057
https://twitter.com/beltranismo__/status/1987613105862459494

También Franco Armani  y el error defensivo de Paulo Díaz fueron tendencia en las redes sociales.

https://twitter.com/cris__ese/status/1987622880889237832

Dua Lipa se llevó también parte de las publicaciones, por su asistencia a La Bombonera.

https://twitter.com/kiefer242/status/1987820108811845794

Seguí leyendo: