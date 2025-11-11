Si concebimos la cultura como un conjunto de prácticas sociales situadas históricamente, el streaming se ha convertido en un territorio de conflicto y disputa simbólica. En ese marco, productores, audiencias y plataformas se reorganizan en dinámicas móviles, debilitando aún más la frontera -ya porosa- entre emisión y recepción.

No se trata solo de un avance técnico, sino de la emergencia de un proceso comunicacional que reconfigura las formas de producción, consumo y socialización del lazo colectivo.

Plataformas como Twitch, Netflix o YouTube funcionan como infraestructuras donde se cruzan prácticas comunitarias, afectivas y económicas. En estos espacios se reúnen audiencias diversas, especialmente entre los 18 y los 50 años.

El grupo de 18 a 34 años constituye el núcleo del consumo de streaming en términos de frecuencia, variedad de dispositivos e intensidad de participación. Aun así, la franja de 35 a 49 años mantiene una presencia relevante, aunque con hábitos de uso más estables. Paralelamente, entre mayores de 50 el interés comienza a crecer, aunque todavía no hay información suficiente para describir de manera precisa sus formas de apropiación.

Donde la brecha generacional se vuelve más visible es en el streaming en vivo, dominado principalmente por personas de entre 18 y 39 años.

En este escenario cabe preguntarse si el streaming está reconfigurando las conversaciones que atraviesan lo público y lo privado ¿Cómo se tramitan hoy las identificaciones colectivas y los rituales en ámbitos comunicacionales donde conviven ciudadanos comunes con figuras de alto impacto digital? ¿De qué modo se combinan la movilización de audiencias y las lógicas de monetización propias de las plataformas, en un contexto donde la vida cotidiana se filtra cada vez más en la lógica mercantil?

La ideología ya no actúa solo en el plano de las ideas, sino también en las prácticas. La reproducimos incluso cuando no creemos en ella. En este contexto, el streaming refuerza la lógica de la auto exposición y del emprendedurismo. Slavoj Zizek llama a este modo de funcionamiento “orden simbólico del goce”.

Aun sabiendo que muchas interacciones son comerciales, que hay acuerdos ocultos o polémicas armadas, los espectadores seguimos participando. Ese cinismo -saber cómo funciona y, aun así, consumir porque produce goce- se convirtió en una de las marcas culturales más visibles de nuestra época.

Desde esta perspectiva, el streaming es un dispositivo ideológico que captura el goce y normaliza formas de auto explotación voluntaria, por eso se vuelve fundamental para comprender las formas contemporáneas de subjetivación, sociabilidad y producción simbólica.

Revisar críticamente, desde el campo popular, un formato que avanza sobre el rol histórico de los medios tradicionales en la mediación social implica también disputar la idea misma de cómo queremos vivir.

En los años sesenta, ver ciertas películas exigía ir al cine al trasnoche, casi clandestinamente.

Hoy alcanza con abrir Netflix y elegir “películas antisistema”. La aventura compartida se volvió consumo en soledad.

Desmontar estos dispositivos no será fácil. Ya no están afuera; ahora miran desde nuestros ojos.

* Psicólogo. Magister en Planificación de Procesos Comunicacionales.