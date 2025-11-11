Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en Coad retoman el plan de lucha y se sumarán al paro de 72 horas lanzado por la Conadu. Reclaman aumento salarial y la plena ejecución de la ley de financiamiento universitario, que el gobierno nacional se niega a cumplir. La medida de fuerza contempla los días 12,13 y 14 de noviembre y desde el gremio adelantaron que iniciarán el 2026 con reclamos, si la situación se sostiene. “Un porcentaje muy alto de docentes estamos endeudados con la tarjeta o sacando créditos de instituciones bancarias, u otro tipo de instituciones, para solventar gastos corrientes”, describió Federico Gayoso, secretario general de Coad.

El próximo miércoles los docentes universitarios inician una medida de fuerza que se extenderá hasta el miércoles. La decisión se tomó en el marco de una medida de fuerza a nivel nacional, votada el pasado viernes durante el Plenario de Secretarios Generales de Conadu. Allí también se optó por no afectar las mesas de exámenes de fin de año, pero sí iniciar el 2026 con acciones, en caso de que se sigan desoyendo los reclamos del sector. Además, se definió realizar una presentación judicial para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada y ratificada en el Congreso.

“Estamos pidiendo un mayor presupuesto para la universidad, aumentos salariales y la convocatoria a paritarias. La crisis universitaria no solo continúa, sino que está muy lejos de resolverse”, evaluó Gayoso, en diálogo con Rosario/12. “Tuvimos un triunfo político con la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, pero el gobierno decidió, como con muchas otras leyes, no cumplirla. Y entonces resulta que estamos yendo todos los días a trabajar con los mismos salarios de pobreza con los que veníamos”, añadió.

El dirigente sostuvo que más del 80% de la docencia universitaria cobra salarios que están por debajo de la línea de pobreza. “Hoy el salario de un docente que se inicia con jornadas completas de 8 horas diarias cobra 760 mil pesos mensuales. A nadie se le escapa que con suerte llegás a pagar un alquiler y que de ninguna manera podés llevar adelante una vida digna”, expresó y agregó: “Un porcentaje muy alto de docentes estamos endeudados con la tarjeta o sacando créditos de instituciones bancarias, u otro tipo de instituciones, para solventar gastos corrientes”.

Según un relevamiento realizado por los gremios universitarios, una gran parte de la docencia manifestó la necesidad de hacer recortes en lo alimentario, en gastos de salud, y en recreación: “Se está configurando un panorama en el que nos alimentamos mal, no vamos al médico, no hacemos deportes ni ejercicio, y no vamos a actividades recreativas. Es una situación que de ninguna manera puede terminar bien si no interrumpimos esta cadena. Entonces el paro tiene que ver con el plan de lucha que venimos haciendo”.

Por último, Gayoso apuntó contra el gobierno por no cumplir con el financiamiento aprobado y ratificado por el Congreso: “Es un gobierno que vive al margen de la ley. Por eso es que definimos judicializar para seguir insistiendo con su aplicación. La ley no es más que un parche que no resuelve la totalidad del problema. En materia salarial la ley contempla retrotraer el poder adquisitivo a diciembre de 2023, lo que implica un aumento del 46%. Pero en diciembre del 2023 también estábamos lejos de una situación ideal”