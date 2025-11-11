El Concejo Deliberante de La Plata aprobó una exención impositiva para el frigorífico Gorina, ubicado en la localidad homónima del conurbano de la capital, por un monto de 100 millones de pesos, con el objetivo de colaborar al sostenimiento de una de los principales empleadores de la zona.

Gorina se incendió en febrero, sufrió daños importantes y reabrió parcialmente en mayo con apoyo del Ministerio de Trabajo provincial, pero su situación sigue siendo compleja. También hay preocupación por lo que pueda ocurrir con la relación con China, el principal destino externo de su producción.

Gorina tuvo un muy buen 2024. Con la devaluación inicial de Javier Milei, ganó competitividad y creció en exportaciones. Fue el tercero en cantidad de animales faenados a nivel país. Esa performance alentó una serie de inversiones en mejoras tanto edilicias como tecnológicas, orientadas a mejorar su performance.

Entonces, nadie preveía ninguno de los hechos que hoy lo tienen peleando por su continuidad. El primero, fortuito, es el incendio que quemó buena parte de las inversiones realizadas en la planta de la calle 501.

Los otros dos, en cambio, son estrictamente políticos: el paulatino pero constante encarecimiento del peso argentino respecto del dólar y las demás monedas extranjeras, que complica el comercio exterior y la influencia que sobre la economía argentina empieza a tener el Tesoro de los Estados Unidos, cuyos commodities compiten con los argentinos por los mismos mercados, especialmente China.

En ese contexto, el intendente Julio Alak impulsó una norma que libera al frigorífico de pagar las tasas adeudadas de 2025, así como las que se generarán en 2026 y 2027, con el objetivo de facilitar su recuperación material y financiera y contribuir a garantizar la continuidad de los puestos de trabajo en peligro que, con el frigorífico operando al cien por cien, entre directos e indirectos, suman más de mil.

Curiosamente, la medida contó con el apoyo de todos los bloques, a excepción del libertario, que preside la concejal Florencia Defeo. El principal argumento de Defeo fue que el concejo tiene la potestad de legislar sobre tasas y gravámenes “en general”, pero no “en particular”.

Defeo, en cambio, promueve una iniciativa propia denominada “Régimen Municipal de Alivio Fiscal”, que persigue “el objetivo de aliviar a aquellas empresas que se están instalando”. Lo que la edil no explicó es cuáles son esas empresas y, en caso de existir, que incidencia real tendrán en la generación de empleo.

Todo bife es (geo) político

China, con un 70 por ciento del total, es actualmente el principal destino de las exportaciones de carne argentina. A diferencia de otros destinos, como la Unión Europea, que sólo demandaban algunos cortes premium, los chinos, en términos de la propia industria, “se llevan toda la vaca”, lo que presiona al alza también los precios de los cortes populares.

La preocupación de los empresarios es que, así como Estados Unidos pidió al ministro Luis Caputo y al presidente Javier Milei que restablecieran los derechos de exportación a los granos, popularmente conocidos como “retenciones”, para favorecer a su propio complejo agroexportador, ocurra algo similar con la carne bovina.

Más recientemente, el gobierno nacional desactivó la construcción del radar espacial en San Juan y las represas hidroeléctricas en la Patagonia, ambos con financiamiento chino. Ahora, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, faltó a la China International Import Expo (CIIE), a pesar de que había comprometido su presencia con mucha anticipación. Tampoco fue ningún funcionario de relevancia. Los representantes del Instituto Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) quedaron allí solos.

La preocupación no es estrictamente empresaria. En el mismo sentido se manifestaron importantes dirigentes sindicales del sector. Fabián Ochoa, que conduce la Asociación Gremial del Personal del Mercado de Hacienda de Cañuelas, sostuvo: que el panorama es "incierto". "Pese a todo, nosotros asumimos el compromiso de defender el trabajo y las condiciones", agregó en una doble referencia tanto al futuro de las exportaciones como a la reforma laboral que impulsa el gobierno.

Semanas atrás, furioso por el alza de los precios domésticos de la carne y su incidencia sobre la inflación general, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que importaría carne bovina argentina. Pero su secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, enseguida salió a contener las expectativas, anticipando que, de concretarse, serían compras mínimas. Rollins funciona en la práctica como una suerte de representante de los intereses de los farmers ante la administración central.

Ellos, por su parte, aspiran a dejar atrás la guerra comercial entre ambos países a la brevedad, para restablecer y aumentar, si fuera posible, el suministro de carne ala potencia oriental. Esto, sumado a la creciente incidencia estadounidense en las decisiones económicas argentinas, es un factor de preocupación para el sector cárnico, como lo ejemplifica el caso de Gorina.