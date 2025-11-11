Finalmente, el gobierno de Salta abrió una instancia de revisión en el marco de las negociaciones paritarias. En el encuentro, realizado el viernes último, los representantes del Ejecutivo provincial informaron que la propuesta oficial recién será definida una vez que la Legislatura provincial apruebe el presupuesto 2026, que todavía no tiene fecha de tratamiento, pero sería en breve.

El gobierno destacó que la negociación paritaria reafirma su compromiso con el diálogo permanente y la búsqueda de consensos con los distintos sectores gremiales.

Por lo pronto, en la reunión del viernes se recibieron las inquietudes y planteos de los representantes sindicales.

Los funcionarios de gobierno, encabezados por el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas y ministro de Infraestructura, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, informaron a los representantes gremiales sobre los encuentros que hubo esta semana con diputados, intendentes y senadores provinciales para consensuar el presupuesto para el año próximo.

Tras el encuentro, el gobierno sostuvo que "Los trabajadores son una parte importante del presupuesto”.

De la reunión también participaron el coordinador Administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos, y el titular del área de Recursos Humanos del Gobierno, Eilif Rise.

Por los sectores gremiales, estuvieron presentes referentes de Educación, Salud, organismos centralizados y otros ámbitos de la administración pública.