Denis Rodríguez ( foto ) no formará parte del plantel superior de River y volverá a Newell's. El volante viene de recuperarse de una lesión de ligamentos y por eso se extendió su contrato a préstamo que venció el pasado mes de julio. Con el alta médica, Marcelo Gallardo, técnico millonario, no lo incluyó en el plantel que realizará la pretemporada en Estados Unidos y volverá al parque Independencia. Aunque Rodríguez no jugará en Newell's dado que Juan Manuel Llop tampoco lo tendrá en cuenta para la próxima temporada.