Emanuel Ginóbili continua superándose partido a partido en la NBA. El argentino aportó 21 puntos en la victoria del equipo texano ante Phoenix Suns por 103-80. La marca goleadora, récord para Ginóbili desde que comenzó la temporada, ayudó a una victoria muy trabajada. Los elogios siguen cayendo sobre un jugador que a los 40 años continúa sorprendiendo y agranda su leyenda como uno de los mejores extranjeros en la historia de la NBA.

El momento determinante fue el final del tercer cuarto, cuando el partido estaba con un marcador muy apretado. En apenas dos minutos, convirtió tres triples y un doble y, por si fuera poco, a los once puntos que sumó en esos minutos, aportó un robo en la posesión del rival. Esos once puntos al hilo hicieron que los Spurs pasaran de estar abajo por tres puntos en el marcador a liderar por ocho. A partir de allí regularon el ritmo del partido y la victoria no se les escapó.

Lo sorprendente de Ginóbili es que jugó sólo 19 minutos, menos de la mitad del partido, y como suplente. Pero ese lapso le permitió lograr 4 de 6 dobles, 3 de 4 triples y 4 de 4 en tiros libres, más un rebote y tres asistencias. Junto con Vicen Carter, de Sacramento Kings, son los únicos jugadores mayores de 40 años en anotar más de 20 puntos en un partido que comenzaron como suplentes.

La sorpendente actuación de un jugador que avizora el retiro es materia de comentarios y elogios en toda la NBA. Tal es así, que está quinto en las votaciones para integrar el Juego de las Estrellas, que reúne a los mejores jugadores de la liga. Los Spurs se sumaron a la campaña para que el jugador pueda estar en el All-Star Game de Los Ángeles en febrero: por Twitter impulsan el hashtag #NBAVote ManuGinóbili".

EFE Ginóbili bromea con el español Pau Gasol en el banco de los Spurs.

El primero en hacer saber su admiración es Gregg Popovich, el entrenador de Ginóbili en los Spurs. "Él es otra cosa. Lo que sea que esté tomando, yo quiero un poco.En serio, tiene que haber una fuente de la juventud en algún lado", bromeó el entrenador sobre un jugador del que habla toda la NBA.