Desde 1944, cuando la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (APEH) organizó la primera entrega de los Globos de Oro, se habla de ellos como la “antesala del Oscar”. Parte de razón hay en ese rótulo, ya que con la velada que se realiza a comienzos de enero se inaugura la temporada de premiaciones que culmina con la de la Academia de Hollywood, pautada para el 4 de marzo. Pero también es cierto que los Globos de Oro aumentaron su valía en los últimos años gracias al crecimiento en calidad, masividad e importancia de las series y, sobre todo, a ceremonias más frescas y menos calculadas que las del padre de todos los reconocimientos audiovisuales. Hoy funcionan como un premio autónomo y de peso dentro del show business –es el tercer evento del rubro más visto del mundo, detrás del Oscar y los Grammy– más allá de los siempre discutibles criterios de elección de sus 93 votantes, quienes, por ejemplo, mantienen la división en las subcategorías “Drama” y “Comedia y/o Musical”. Habrá que ver qué ocurre desde esta noche a las 22 (transmite TNT desde las 21), cuando el comediante Seth Meyers suba al escenario del hotel Beverly Hilton de Beverly Hills para conducir la 75° edición de los Globos de Oro.

La velada –más breve y dinámica, menos solemne e impostada que la del Oscar– tendrá un total de 25 ternas, catorce para cine y las once restantes, que se analizan en una nota aparte, para televisión. La gran favorita entre las películas es La forma del agua, que desde su León de Oro en el Festival de Venecia se ha convertido en la niña mimada de las asociaciones que han develado sus candidaturas y, por lo tanto, en una de los próximos Oscar, cuyas ternas se revelarán recién el 23 de enero. La historia amorosa entre una enfermera muda y un hombre anfibio durante la Guerra Fría imaginada por el mexicano Guillermo del Toro buscará igualar el record del año pasado de La La Land quedándose con las siete estatuillas a las que aspira: Mejor Película - Drama, Dirección, Actriz - Drama (Sally Hawkins), Actriz de Reparto (Octavia Spencer), Actor de Reparto (Richard Jenkins), Guión y Música.

El realizador de Hellboy y El laberinto del fauno deberá vencer a un monstruo más grande y poderoso que los que suele imaginar en sus películas para llegar al número mágico. The Post: Los oscuros secretos del Pentágono tiene seis nominaciones –una menos que La forma…– pero tres imanes de premios en la cúspide de sus créditos. O cuatro, ya que su relato versa sobre una investigación periodística realizada durante los 70 por los principales referentes de The Washington Post y The New York Times para revelar secretos gubernamentales encubiertos durante décadas. Y pocas cosas más históricamente atractivas para los electores de ésta y todas las asociaciones que celebrar el cuarto poder. Los otros tres son Steven Spielberg, Tom Hanks y Meryl Streep (en su nominación número ¡29! en los Globos), ternados en sus respectivos rubros, que se agregan a Mejor Película-Drama, Guión y Música para John Williams, quien con ésta acumula 25 nominaciones. Si a eso se le suman toooodas las de Streep, las nueve de Hanks y las trece de Spielberg, da un total de ¡76!: menudo desafío para Del Toro en su primera visita al Beverly Hilton.

La pescadora que podría obtener ganancia de este río revuelto se llama Tres anuncios para un crimen. Celebrado desde su estreno en el Festival de Festival de Toronto, el film del británico Martin McDonagh emparda a The Post con seis nominaciones y terciará frente a frente con ella y La forma del agua en Mejor Película-Drama, Director, Actriz (Frances McDormand), Guión y Música, a las que se agrega Actor de reparto (Sam Rockwell). Completan el quinteto de Mejor Película en la subcategoría dramática Llámame por tu nombre, de Luca Guadagnino, y Dunkerque, de Christopher Nolan, que al inicio de la temporada sonaban con fuerza pero, a la hora de los porotos, quedaron en un segundo pelotón con tres, igual que Todo el dinero del mundo. El film del italiano, que narra la historia romántica entre un joven italiano y uno norteamericano, completa el triplete con Actor principal (Timothée Chalamet) y de Reparto (Armie Hammer), mientras que el del británico lo hace gracias a Música y Dirección.

Spielberg, Del Toro, Nolan y McDonagh…si el rubro de la silla plegable de por sí asoma como uno de los más disputados, qué decir si el último contendiente es Ridley Scott. El creador de Blade Runner llegó con el último aliento. Todo el dinero del mundo se filmó y editó con Kevin Spacey en uno de los roles estelares, hasta que las denuncias por abuso sexual obligaron a volver a rodar todas sus escenas con otro actor en el papel. El encargado de reemplazarlo fue Christopher Plummer, nada casualmente nominado como Actor de reparto. Se trata del primer mensaje de una noche que tendrá varios. Gal Gadot, Saoirse Ronan, Allison Janney y Mary J. Blige son algunas de las actrices que ya anunciaron que vestirán de negro como protesta contra los acosos en la industria de las pantallas. “Hay muchas mujeres en sectores que no son el cine o la música que no tienen la oportunidad de hablar. Es importante para nosotras alzarnos por ellas, para que puedan hacerlo”, declaró unos días atrás Blige, nominada como Actriz de reparto por Mundbound: El color de la Guerra. Así y todo, las ternas siguen mostrando una supremacía masculina: ninguna mujer nominada en Dirección aun cuando en la previa sonaban Greta Gerwig (Lady Bird), Dee Rees (Mudbound) y hasta Patty Jenkins (Mujer Maravilla).

Dividir las películas en “Drama” y “Comedia y/o Musical” habla de una época de la industria distinta a la actual. Una donde los géneros puros eran mayoría. En las últimas décadas se han observado casos ridículamente absurdos debido a esa compartimentación, como una ¡triple! nominación para Jamie Foxx por roles distintos en 2005 o, el colmo de los colmos, Mad Max: Furia en el camino -una de las mejores películas de acción en mucho tiempo- entre las candidatas en, ejem, Drama. La incoherencia de la temporada 18 recae en la doble presencia de ¡Huye!, el título de terror más exitoso del año, como candidata a Mejor film y Actor (Daniel Kaluuya) en...Comedia y/o musical. La favorita de este apartado es Lady Bird, con cuatro nominaciones: Película, Guión, Actriz principal (Saoirse Ronan) y de Reparto (Laurie Metcalf). Con tres le siguen El gran showman (Película, Actor para Hugh Jackman y canción Original) y I, Tonya (Película, Actriz protagónica y de Reparto para Margot Robbie y Allison Janney, respectivamente). The Disaster Artist: Obra maestra cierra el lote con dos, Película y Actor (James Franco).

Habrá más representación latinoamericana además de Guillermo del Toro. Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, competirá en Mejor film extranjero y buscará llevarse el primer Globo en este rubro para Chile, en la cuarta nominación de un film de esa procedencia en los últimos ocho años (La nana fue la primera en 2010) y tercera consecutiva después de El club (2016) y Neruda (2017). El pronóstico depara pocas posibilidades frente a The Square, del sueco Robert Östlund, que arrasó en los premios del cine europeo y tiene como principal antecedente ni más ni menos que la última Palma de Oro en Cannes. Las otras tres rivales son la alemana In the Fade, la rusa Loveless y la camboyana First They Killed My Father, dirigida por Angelina Jolie. En el apartado de animación, Coco le saca unos cuantos cuerpos de ventaja a Un jefe en pañales, The Breadwinner, Olé, el viaje de Ferdinand y Loving Vicent.