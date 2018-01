Tres organizaciones israelíes de derechos humanos se manifestaron hoy contra la detención del ex canciller Héctor Timerman. Mediante un comunicado firmado por Meir Margalit -del Centro de Iniciativas de Paz-, Baruh Shalev -del Movimiento de Asistentes Sociales por la Paz-, y Angela Godfra -del Centro de Apoyo a la Población Beduina- calificaron a la prisión preventiva que cumple el ex ministro de relaciones exteriores como persecución política y aseguraron que el juez federal Claudio Bonadío incurrió en "prejuzgamiento".

A principios de diciembre del año pasado se dio a conocer la decisión del juez federal Claudio Bonadio de procesar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con prisión preventiva y pedir su desafuero parlamentario por “traición a la patria” y “encubrimiento” del atentado a la AMIA, y se ordenó también el arresto del ex canciller Héctor Timerman, entre otros acusados. Desde ese momento el ex canciller cumple arresto domiciliario en el marco de un proceso judicial que las organizaciones mencionadas consideran se encuentra “motivado por la persecución política destinada a castigar a funcionarios del gobierno anterior, comprometidos en llegar a la verdad sobre el atentado a la AMIA”. El eje de las acusaciones de Bonadio es el Memorándum de entendimiento con Irán, cuyo objetivo era que la Justicia argentina pudiera interrogar a los acusados los iraníes del atentado que dejó 85 muertos y más de 200 heridos. El acuerdo fue aprobado por el Congreso, pero nunca entró en vigencia.

Según el comunicado el proceso judicial constituye un escándalo internacional en el que se hace evidente “un innegable juzgamiento”, si se consideran dos hechos: que el juez Bonadio no haya querido considerar el testimonio del ex titular de Interpol, Robert Noble, quien negó en varias oportunidades la acusación que pesa sobre Timerman y “y la malversación cronológica de las comunicaciones” de este último.

"De todo lo que se le acusa no hay ni una sola prueba, nos parece muy injusta la prisión domiciliaria", expresó hoy sobre este tema Olga Dejtiar, integrante de la agrupación de familiares de las víctimas 18J durante una entrevista radial con el programa “Un poco más” (AM 750).

El viernes pasado los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA que integran la agrupación 18J visitaron al ex canciller que cumple prisión domiciliaria por una acusación que, dijeron, consideran injusta.

Dejtiar valoró el trabajo realizado por el ex ministro de relaciones exteriores y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que la causa saliera del estancamiento en el que se encontraba en el año 2013: "Ellos tuvieron la intención de avanzar ".

Dejtiar aseguró que Héctor Timerman se cuenta entre los funcionarios que “realmente tuvieron la intencionalidad de avanzar en la causa”. Se refirió también a que la causa por el supuesto encubrimiento del memorándum invisibiliza la causa principal por el atentado “que hace años que está en un cajón: ya nadie se preocupa por investigar la causa AMIA”. Esta operación distractiva queda a la vista, dijo Dejtiar, cuando se considera que “la sociedad ni siquiera está enterada que desde hace dos años y medio se está llevando a cabo un juicio por irregularidades contra el juez contra los fiscales que llevaron la investigación, contra Menem, Alzorregui, y muchos integrantes de la ex Side y ninguno de ellos tiene prisión domiciliaria”.