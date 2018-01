A Cacho Castaña le llueven no sólo críticas y repudios por sus dichos en una entrevista televisiva, en la que dijo “SI la violación es inevitable, relájate y goza”. También lo persigue su pasado, tal como reveló hoy en su cuenta de Facebook la cantante Vicky Buchino. En un largo posteo que invitó a difundir, contó una situación de acoso sufrida a manos de Castaña.

El episodio ocurrió en los 70, cuando ambos comenzaban en la música. Después de invitarla a cenar, le propuso ir “a un lugar por microcentro a lo cual accedí. No recuerdo mucho, solo que había ‘mujeres desnudas’ bailando. Striptease, mucho alcohol y gente que iba y venía.”. Buchino le pidió que la llevara a su casa. Allí ocurrió lo que ahora denuncia.

“Nos despedimos ante la promesa de hablar un par de dias despues y de repente, cuando me iba a bajar, me dijiste que esperara. Comenzaste a decirme que yo ‘te volvìa loco’, que ‘mi piel’ mi ‘boca’ y blah blah. Pero no te conformaste con eso, comenzaste a MASTURBARTE . En mi ‘face’, mientras hablabas de mis ‘atributos’”.

Buchino pidió en su texto a Castaña que “no hables mas. No nos nombres mas ( las mujeres digo)”. Agregó que “ya sabemos de tus hazañas; del ‘baúl’ de Mar del Plata. Y de todas tus historias con medio ambiente artístico. Pero ya fue. No hables mas de las mujeres”. Cerró pidiendo que “no vuelvas a referirte a violaciones...no sabés de que hablás. Sé hombre”.

La revelación de Buchino se dio en pleno cambio de época, con palabras como las de Castaña que no pasan inadvertidas y generan un fuerte repudio, al punto tal que el cantante tuvo que salir a disculparse.

No es el único caso. En las últimas horas, la periodista Alicia Barrios recordó lo que vivió con Pappo cuando le tocó cubrir un show del guitarrista en el Luna Park. La situación vivida se la echó en cara en una entrevista televisiva en 1987.

“Fui a hacer pis y de golpe aparece Pappo con un grupo de gente, y empiezan a cercarme, a acorralarme. Yo no lo conocía. Y estaba aterrada porque, además, en los espejos se reflejaban y parecían muchos más”, recordó recientemente Barrios sobre lo vivido con el guitarrista muerto en 2005. Pudo salir del lugar. En la entrevista, ella le pregunta si alguna violó a alguien y él responde: “Semiviolación”. Allí, Barrios le recordó el incidente y el guitarrista admite sobre "violar gente tan linda como vos".

Otras épocas: hoy no podría superar el repudio que se cierne sobre Castaña, el autor de un tema que dice "Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo".