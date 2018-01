El senador provincial Miguel Cappiello blanqueó que las charlas entre socialistas y los senadores peronistas para conformar un frente electoral arrancaron "a mitad del año pasado". El legislador admitió que el Frente Progresista Cívico y Social, tal como se lo conoce, "se disgregó" y por ese motivo es necesario "buscar nuevas alternativas". Y en ese objetivo, se trabaja para acordar un nuevo espacio político junto a los senadores del PJ. El ex ministro de Salud es el primer socialista en considerar positivo aliarse a un sector de poder del justicialismo. "Los senadores tienen mucha experiencia, tienen votos como para aportar en un proceso eleccionario, pero fundamentalmente tienen mucho camino del territorio", elogió el ex edil rosarino. La construcción, dijo, no alcanza al kirchnerismo, en sintonía con la opinión del secretario general del PS provincial, Enrique Estévez. Cappiello también imagina a la diputada nacional Rodenas dentro del armado, pero no al senador nacional Perotti.

-‑¿Cuál es su consideración sobre la chance de construir un frente entre socialistas y peronistas?

-‑Se está hablando mucho de esto y la verdad es que tiene que producirse algún cambio, en un Frente que después de tantos años se disgregó con la partida de gran parte del radicalismo, donde queda solamente lo de (el sector radical) NEO. Se está hablando con el grupo de los senadores del Partido Justicialista para conformar con ellos un frente, habrá que ir avanzando a medida que pase este año para ver si se puede concretar. Creo que es bueno producir cambios en momentos en que el Frente Progresista ha tenido alguna crisis con la salida del grupo Universidad y el MAR, que dejaron un vacío importante.

-‑¿Está a favor entonces?

-‑Creo que hay que buscar nuevas alternativas, hablar con todos, tratar de lograr acuerdos y consensos que permitan ir avanzando en muchas de las cosas en las que hoy hay deudas con la sociedad. Me parece que es bueno si se llega a dar este acuerdo de tener una posibilidad de hacer un nuevo frente dentro de la provincia, que dentro de estas fue una pionera y con un frente que está gobernando desde hace muchos años.

"Menos Calvo, los senadores no comparten la posición de Perotti, él no estaría dentro de ese frente".

-‑Convive con los senadores del PJ desde hace dos años, los conoce, ¿qué le pueden aportar un frente con el PS?

-‑Yo hablo mucho con el senador (Armando) Traferri, tenemos muchas coincidencias. Ellos pueden aportar mucha experiencia, tienen votos como para aportar en un proceso eleccionario, pero fundamentalmente tienen mucho camino del territorio, y eso es bueno para la provincia de Santa Fe en el momento que haya que ir a una disputa electoral.

-‑¿Cuándo comenzaron las charlas entre socialistas y senadores peronistas?

-‑Desde mitad del año pasado, un poco menos tal vez, que se empezaron a tener charlas con la gente que tiene la posibilidad de negociar. Lo que hacemos nosotros es tratar de buscar consensos para sacar lo que es necesario en la Legislatura. Hablamos con todos y tenemos muy buen diálogo. Con Traferri es con el que más hablo, que es el presidente del bloque y el que más cerca tengo del departamento, compartimos muchas cosas en común.

-‑¿Y de la gestión se pasó a la posibilidad de un armado electoral?

-‑Sí, todo eso también se habla, hay distintas posiciones y distintas cosas para negociar, estamos a un año y dos meses de tener que presentar listas.

‑Los senadores del PJ integran el espacio Nuevo Espacio Santafesino (NES), que tiene como figura a la diputada nacional Rodenas, ¿ella sería una buena incorporación a este hipotético frente?

-‑Yo creo que sí, es una mujer que ha demostrado en su profesión tener mucha fuerza y ahora creo que con los 180 mil votos que sacó, empujada por los senadores peronistas, es una buena figura como para poder sentarse a hablar y poder ir avanzando en esto de formar un frente.

-‑¿El senador nacional Omar Perotti no está pensado en este esquema?

‑No con este conjunto de senadores, salvo el senador del departamento Castellanos (Alcides Calvo), el resto de los senadores no comparte las posiciones de Perotti. Creo que él no está dentro de lo que podría ser un frente, por lo menos en mi opinión.

-‑¿Es importante que todo el socialismo esté detrás de esta idea?

-‑Lo importante es que todos juguemos para que la gente pueda tener una provincia mucho mejor, recuperar lo que hayamos perdido y seguir avanzando en esto de cambiar una provincia que aporta mucho a la Nación, pero que todavía no ha recibido lo que corresponde. Creo que son momentos de pensar en avanzar en conjunto, pensando en la gente.

-‑El concejal rosarino Enrique Estévez fue muy duro y casi que desestimó un acuerdo al pegarle por igual a Cambiemos y al kirchnerismo...

-‑(Interrumpe) Al kirchnerismo sí, creo que no está dentro de las posibilidades que nosotros hagamos un frente con ellos, pero los senadores no son kirchneristas.

-‑¿Coincide con la frase "hay que polarizar, el centro no existe", que aportó el diputado nacional Luis Contigiani?

--Creo que son posiciones que uno tiene que ir evaluándolas a medida que pasa el tiempo, pero todavía hay posiciones de centro que hay que tenerlas en cuenta, no creo que el centro no exista, hay centro izquierda, hay centro derecha. Todo lo que se pueda hacer para juntarse y empujar todos juntos tiene que ver con la posibilidad de los consensos y eso no quiere decir que sea lo que uno piensa, sino que sea lo que sale del conjunto.