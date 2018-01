El regodeo de los habituales voceros del oficialismo

Repudio a los profetas del odio

Desde Fernando Iglesias hasta Federico Andahazi pasando por Alejandro Fargosi, hubo oficiosos y habituales voceros del oficialismo que por TW dieron rienda suelta al revanchismo ante el hecho de que el ex canciller no pueda viajar a los Estados Unidos a tratarse de cáncer. Repudio a las burlas por la medida que afecta la salud del ex funcionario.