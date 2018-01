La excarcelación fue aprobada por los jueces de la sala de feria Eduardo Farah y Rodolfo Pociello Argerich, quien debió terciar ante el voto negativo del camarista Leopoldo Bruglia.

Mientas tanto, se estima que mañana se resolverá el otro pedido de excarcelación en la causa que el juez Ariel Lijo investiga al ex vicepresidente por presuntas irregularidades en la rendición de 15 mil euros de viáticos, durante su gestión al frente del Palacio de Hacienda, un delito que prevé una pena de entre 2 y 10 años de prisión y, por lo tanto, es excarcelable.

La causa había llegado a la Cámara luego de que Lijo le negara la excarcelación al ex funcionario ante la multiplicidad de procesos que tenía en su contra. El ex vicepresidente había solicitado la revocación de la detención preventiva el 21 de octubre y había requerido que, en caso de que no se la concedieran, se lo beneficiase con el arresto domiciliario dado que no tiene ninguna condena en su contra. El juez de primera instancia, sin embargo, no solamente desestimó el recurso 48 horas después sino que en la misma jornada se despachó con otro procesamiento contra Boudou, también con prisión preventiva.

En esta última causa, se acusa al ex funcionario por tres facturas supuestamente truchas correspondientes a un viaje a Francia mientras era ministro de Economía. Dos de ellas corresponden a un traductor y hay una diferencia de 1300 euros. La tercera es por 9000 euros y es del hotel Bel Ami de Paris. Por este expediente seguirá preso en la Cárcel de Ezeiza, hasta que se vuelva a expedir la Cámara.