Contra lo que Mauricio Macri dice públicamente en los últimos tiempos de que no hay que endeudar a las futuras generaciones, el Gobierno no deja de tomar deuda. Hoy oficializó la emisión de Bonos Internacionales por hasta 9 mil millones de dólares. Lo hizo por medio de una resolución del Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo, que fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial.

La colocación fue realizada la semana pasada. Entonces se emitieron tres bonos para "reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional": uno por 1.750 millones de dólares a 5 años con un rendimiento de 4,625 por ciento; otro por 4.250 millones de dólares a 10 años al 6 por ciento y un tercero por 3.000 millones de dólares a 30 años con un rendimiento de 6,95 por ciento.

La colocación se realizó a través de Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities y HSBA Securities. Por ello, esas entidades se hicieron de una comisión de colocación del 0,12 por ciento sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos. En la operación también intervinieron como agentes el Bank of New York of Mellon y el Banco de la Nación Argentina.

Durante 2017 el Ministerio de Finanzas emitió Bonos Internacionales por un monto total de 13.357.465.000 dólares, en el marco del Presupuesto Nacional para ese año.