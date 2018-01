Apenas recuperó su libertad, Amado Boudou, agradeció a quienes le manifestaron su apoyo en los 70 días que estuvo detenido, y en medio de muestras de afecto de los que fueron a esperarlo a la puerta de la Superintendencia de la Policía Federal advirtió que “estamos ante un sistema que está dando vuelta la presunción de inocencia y tiene que ver más con el escarnio que con la justicia, el Poder Judicial está haciendo un abuso”. Un rato después, ya reunido con sus allegados más cercanos, insistió en el mismo mensaje: "No hay nada que festejar, hay que trabajar para que no haya un solo preso político en la Argentina, nadie. Esta democracia no resiste lo que está pasando."

El ex vicepresidente quedó libre anoche, cerca de las 22, luego de que la Cámara Federal porteña le concediera la excarcelación en la última causa por la que estaba detenido. “No quiero ocuparme de mí sino de las compañeras y compañeros que están detenidos con prisión preventiva o están perseguidos”, fueron sus primeras palabras ante los medios que esperaban su salida y analizó las detenciones preventivas y las causas abiertas por el Poder Judicial contra dirigentes políticos y sociales como “abusos”. “No es por mí que logré mi libertad sino por todas las compañeras y compañeros que en distintos lugares del país están detenidos, y esto es una situación grave”, sentenció.

En un video subido un rato después en las redes sociales, Boudou volvió sobre el tema y llamó a “trabajar para que no haya un solo preso político en la Argentina” porque la democracia “no resiste lo que está pasando”.

"Yo nunca estuve preso porque a mí no me van a sacar la posibilidad de soñar, ni de creer, ni de estar orgulloso de lo que hicimos", volvió a reivindicar Boudou los doce años de gestión kirchnerista. Un rato antes en la puerta de la Superintendencia de la Policía Federal había dicho que está con “mucha tranquilidad, con mucha fe y muy convencido de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner”.

En el mensaje posterior, Boudou volvió a agradecer también las muestras de apoyo durante sus días preso. “No saben lo que vale el acompañamiento, de la forma que sea, cuando uno está detenido”, destacó para luego cerrar con un “muchas gracias pero es mucho más lo que falta y hagámoslo todos juntos”.