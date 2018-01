El Banco Central enfrenta hoy un nuevo desafío con las Lebac. Vencen 398 mil millones de pesos, una cifra que representa 35 por ciento del stock total de letras. En el mercado hay fuerte expectativa sobre cuánto conseguirá renovar la autoridad monetaria, frente a la tendencia de que seguirán disminuyendo la tasa de interés. El dólar ayer cerró en 19,06 pesos, al elevarse 4 centavos respecto del viernes. Los operadores saben que si quedan en circulación muchos pesos no renovados de las Lebac el tipo de cambio dará un salto en los próximos días. La clave en esta adjudicación no será la tasa sino que la incógnita central es cuánto logrará renovarse. Si un 20 por ciento no renueva podrían volverse a encender las luces amarillas por la presión sobre el tipo de cambio por parte de aquellos que decidieron bajarse de la bicicleta del Central.

La licitación de Lebac hoy es el primer vencimiento de 2018. La autoridad monetaria bajó la tasa de interés de referencia en 0,75 por ciento y nadie duda que hará lo mismo con la tasa de las letras. El punto es si logrará convencer a los inversores que el rendimiento en pesos sigue siendo negocio. En el Central generaron algunos incentivos para las entidades bancarias. Los bancos recibieron un premio la semana pasada, porque ahora tienen la posibilidad de comprar letras Leliq de corto plazo, con vencimiento en siete días, con tasas idénticas a las de una Lebac normal. El resto de los inversores, por ahora, compran como mínimo con vencimiento a 35 días.

El principal riesgo en el mercado es el efecto manada. Esto implicaría que los grandes fondos e inversores institucionales dejen posiciones en pesos para dolarizar sus carteras. Esto tendría fuerte impacto sobre el dólar. El gran problema es que el Central acumuló una deuda en pesos, con altas tasas de interés, por más de 1 billón de pesos. Y ahora no sabe cómo desarmar esta bomba de tiempo.

Las reservas internacionales del Central se ubicaron en 63.742 millones de dólares, con una suba de 59 millones. La mayoría de estas divisas de la autoridad monetaria fueron acumuladas por el ingreso de deuda externa del Gobierno. Este año, por caso, hubo una suba de 8000 millones de dólares que únicamente se explicó a partir de la emisión de bonos del Tesoro en los mercados internacionales. No hubo ingresos al país de dólares genuinos del comercio ni de las inversiones productivas.

En lo que refiere a la bolsa porteña, se anotó una nueva suba del 2,8 por ciento en el índice MerVal. Se trata de un nuevo record para el mercado de capitales, que superó los 33 mil puntos. Algunas de las acciones que más subieron fueron Central Puerto (7,1 por ciento), Grupo Financiero Galicia (3,7 por ciento) y Edenor (6,7 por ciento). Entre las acciones con bajas se destacaron Telecom (0,2 por ciento) y San Miguel (1,0). El precio de las materias primas, en tanto, cerró en 346 dólares la tonelada de soja, con una suba de 0,4 por ciento, mientras que el maíz se ubicó en 136 dólares la tonelada, con una baja de 0,7 por ciento y el trigo en 154 dólares (-2,9 por ciento).

A nivel internacional se destacó la nueva apreciación del euro contra el dólar. La moneda del Viejo Continente alcanzó máximos de los últimos tres meses. Los analistas del exterior aseguraron que se debe al optimismo de los inversores en relación con la marcha de la economía europea. El euro alcanzó ayer a cotizar 1,23 dólares, cuando el año pasado se ubicaba por debajo de 1,10 dólares.