Cuando el Papa sobrevoló territorio argentino en su viaje al Paraguay envió un tipico telegrama protocolar a Cristina, entonces presidenta. Toda la prensa militante del odio empezó a levantar las banderas de esta o aquella palabra de un texto casi idéntico al de los demás países sobrevolados.

Ahora, Francisco volvió a sobrevolar. Nuevamente empezaron las especulaciones con el telegrama, incluso un cardenal romano había deslizado la "importancia" de lo que diría, cosa repetida por más de una "sota de copa" entrevistada. Y el Papa mandó el consabido telegrama. ¿Cómo hacer para que no se deconstruya palabra por palabra haciendo decir o no? ¿Cómo evitar que una palabreja estándar sea una bandera? ¿Cómo hacer para que no quepan dudas de que es un telegrama estándar y protocolar? ¿Qué hará el maestro de los símbolos? ¡Sencillo! Mandó el telegrama en inglés. Listo, ¿alguien puede dudar ahora? Protocolo liso y llano, y chau. Y que las "sotas de copa" se vayan al mazo.