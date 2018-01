El hombre detenido por el crimen de Abril Sosa, la niña de 4 años desaparecida el sábado en Córdoba y cuyo cuerpo fue hallado en la noche del lunes, es “una persona que tiene la mente muy enferma”, aseguró Cristian Sosa, el padre de la víctima. Al mismo tiempo, rechazó las versiones periodísticas según las cuales el hecho se habría producido por “un ajuste de cuentas” relacionado con su pasado como vendedor de drogas. El detenido es Daniel Ludueña, de 35 años, quien había concurrido varias veces a la casa de la familia de la víctima para ayudar en las tareas de pintura que estaban realizando. Cristian Sosa señaló incluso que compartieron comidas y que cuando se produjo la desaparición de Abril, el propio Ludueña participó en la búsqueda de la niña “cuando él la tenía” en su poder. “En qué cabeza cabe venir a golpearte la espalda y decirte ‘ya va a aparecer’, por eso pienso que es una actitud de una mente muy enferma”.

El padre de Abril agregó que, según la policía, Ludueña tendría antecedentes de abuso de un sobrino y de una hermana. “El venía a casa, me ayudó a pintar mi casa, compartíamos una cena, un almuerzo, no sé qué mente tan enferma podía tener este hombre para hacer semejante cosa”, se lamentó el padre de la víctima.

Cristian Sosa denunció también que fue atacado por policías que creían que él y su esposa eran los responsables de la desaparición de Abril. “La policía me pegó el domingo porque pensaban que yo o mi señora teníamos que ver. Ahora no aparece ninguno. No me acuerdo el nombre del oficial que me pegó, pero quiero aclarar que no ha sido ningún ajuste de cuentas”, insistió. Mayra, la mamá de Abril, dijo por su parte que sospechaba de Ludueña porque en una ocasión “se quiso hacer el vivo” con Luna, su hija adolescente. “Ya sospechábamos de Daniel Ludueña”, expresó en declaraciones a la prensa cordobesa. En esa ocasión, la mujer había hecho una dura advertencia pública a Ludueña, en su página de Facebook.

Mayra, que está embarazada, cuestionó el accionar de la policía en los primeros momentos de la investigación, ya que consideró que se centraron en investigarlos a ella y a su marido en vez de buscar a Abril. “Yo decía que tenía que ser alguien que ella conociera, que le tuviera confianza como para irse con él”, explicó, para dar entender que tenían que haber investigado de entrada a personajes como Ludueña.

La madre cree que Ludueña mató a su hija en complicidad con otras personas cuyos nombres siguen sin aparecer. “Lo que hizo, no pudo haberlo hecho solo, sin la ayuda de alguien”. Mayra reveló, además, que Ludueña se había presentado en la comisaría que interviene en el hecho, que le había puesto custodia para que “nosotros no le hiciéramos nada porque él le dijo a la policía que nos investigaran a nosotros como responsables”.

“Mientras él asesinó a mi hija y no le tuvo compasión en nada, nos investigaban a nosotros. Quiero Justicia para Abril, no me importa lo que hablen de mí, necesito Justicia por Abril”, sostuvo Mayra, entre lágrimas. La fiscal del caso, Claudia Palacios, sostuvo que el detenido tiene “antecedentes por delitos contra la identidad sexual”. Lo curioso es que el propio Ludueña dio los datos que hicieron posible el hallazgo del cuerpo de la niña. Todavía no se sabe la causa de la muerte y si hubo abuso sexual.