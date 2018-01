El gobierno nacional sumó otro conflicto con propios y ajenos. En una decisión que sorprendió por su premura, el presidente Mauricio Macri falló a favor de su socio político mendocino, el gobernador y presidente de la UCR Alfredo Cornejo, en un diferendo que esa provincia mantenía con La Pampa, gobernada por el peronista Carlos Verna, por la construcción de una central hidroeléctrica sobre el Río Colorado. La medida fue rechazada hasta por los radicales pampeanos socios de Cambiemos y, desde ya, por Verna, que anticipó que llevará el caso a la Corte Suprema. “El Presidente se ha convertido en juez y parte”, denunció.

El laudo arbitral en el que Macri dirimió a favor de su gobernador amigo fue abierto tras el lanzamiento del proyecto Portezuelo del Viento, un embalse para la generación de energía impulsada por Mendoza en su límite sur con La Pampa. La objeción del gobierno pampeano fue que el impacto ambiental de esa iniciativa afectaba el Río Colorado hasta tal punto que podría cambiar su cauce. Pese a esa objeción, el proyecto tuvo el aval de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, aunadas en el Consejo Interjurisdiccional del Río Colorado que encabeza el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Con este respaldo de gobiernos afines, Macri rechazó el planteo de La Pampa y ayer se lo comunicó a su gobernador a través de un mail.

La reacción de Verna, uno de los gobernadores críticos a la gestión de Cambiemos, no se hizo esperar. A través de un extenso comunicado, manifestó su “más enérgico rechazo” al fallo de ese arbitraje, instó a los parlamentos provincial y nacional a “alzarse en defensa de nuestro río” y anticipó que llevará el caso ante la Corte Suprema porque la decisión del Presidente es “inconstitucional”. “El presidente Macri se ha convertido en juez del conflicto. Juez y parte”, criticó el mandatario pampeano y calificó a la decisión como “una grave violación de los más elementales principios republicanos”. También puntualizó que el Presidente “ha sobrepuesto por encima de las garantías constitucionales de las que todos los habitantes deben gozar”, a favor de “de una sociedad política concertada entre la Nación y Mendoza”.

Uno de los motivos por los cuales Verna acusó a Macri de haber sido parcial es porque durante un acto público realizado el 9 de enero pasado en Mendoza, el jefe de Estado le dijo a Cornejo que la Nación no iba a parar “hasta poner en marcha Portezuelo del Viento y también Los Blancos, porque es oportunidad de empleo para los mendocinos”.

Para el gobernador pampeano, el hecho de que el primer mandatario haya hecho “pública su decisión” condiciona la imparcialidad que debió tener en el laudo. “Sabemos que, encubiertamente, el propósito de Mendoza y ahora del Estado Nacional, es manejar el agua a su antojo”, denunció y advirtió que su administración “no permitirá” que Portezuelo del Viento ponga “en jaque el natural uso del agua como derecho humano fundamental”.

La sorpresa del caso es que hasta el macrismo pampeano rechazó al resultado del arbitraje de Macri. Los dirigentes radicales en Cambiemos repudiaron el laudo. “Es una injusticia para nuestra provincia”, afirmó el diputado Abel Sabarots.

En tanto, el presidente de la UCR pampeana, Hipólito Altolaguirre, manifestó su apoyo a la postura de Verna de recurrir al máximo tribunal de la Nación y expresó: “Me sorprende como pampeano. Parece que La Pampa no forma parte de la Argentina. A los ríos hay que dejarlos correr, ninguna provincia se debe apropiar de los ríos”. Daniel Kroneberger, también diputado radical de Cambiemos, dijo que la decisión de Macri “no es parte del cambio” y sostuvo que “nuestro presidente no debió intervenir en esto, no puede ser juez y parte”.