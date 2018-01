Se cruzaron el Frente Progresista y Cambiemos por la demora del gobierno nacional en homologar las tarjetas de transporte urbano MOVI con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). El ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich lo anunció en el mes de abril de 2016, pero a la fecha no hubo novedades. La intendenta Mónica Fein le pidió una reunión para acelerar la gestión. La medida acarrearía beneficios a los usuarios del transporte. El edil socialista Horacio Ghirardi admitió la "preocupación" del Municipio ante la demora y dijo que en la actualidad "se ha empantanado la resolución de problemas" de la Casa Rosada en Rosario. "Siempre le echan la culpa a Nación y hay innumerables cuestiones que dependen cien por ciento del municipio", le espetó el diputado provincial Federico Angelini.

A Ghirardi la situación le despierta "preocupación" porque el reclamo del municipio de Rosario ha sido y es "sistemático". "Hemos dado todos los pasos, hemos cumplido todos los requerimientos para que se concrete y estamos esperando que desde el gobierno nacional, el área de Transporte, se dé una respuesta porque nos igualaría con el resto del país", aportó el edil. Entiende el socialista que en otros puntos del país la homologación de ambos sistemas de pago de boletos se concretó de manera mucho más sencilla y rápida, por eso cree que desde la Casa Rosada "tendrían que poner un poco más de esfuerzo al resolver esta cuestión".

El edil no cree que haya un ensañamiento particular de la Nación hacia Rosario, pero sí considera que la relación entre ambos niveles del Estado ya no es tan buena como al principio. "Habíamos arrancado mucho mejor y en los últimos tiempos se ha empantanado un poquito la resolución de problemas, nosotros tenemos vocación de diálogo siempre y queremos que Rosario siga siempre a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con movilidad, tenemos la máxima vocación para ir cuantas veces sea necesario a Buenos Aires para resolver esto de una vez", apuntó el legislador del PS, quien consideró que los dirigentes regionales de Cambiemos "siempre demuestran vocación de dialogo y ganas de avanzar en conjunto", pero las respuestas del gobierno nacional "son un poco más lentas".

Desde Cambiemos dijeron que irán a Buenos Aires "para empujar todos estos temas". Los concejales Alejandro Rosselló y Renata Ghilloti son los que aceleran las gestiones para que Dietrich reciba a Fein con el objetivo de "tender puentes y que todas estas cuestiones se solucionen".

"Obviamente no se hacen cargo de lo necesario para que se pueda generar toda la homologación. Es la eterna discusión que tenemos con el socialismo, siempre le echan la culpa a alguien, nunca se hacen cargo de lo que les corresponde, por suerte ya la gente se dio cuenta de eso", pegó Angelini, quien dijo que Cambiemos tiene "toda la voluntad" de ayudar a que se homologuen "lo más rápido posible" las tarjetas. Pero el diputado considera que "permanentemente" el oficialismo rosarino "esconde sus falencias, errores, sus promesas incumplidas, como el lanzamiento del nuevo sistema de transporte echándole la culpa a otro gobierno".