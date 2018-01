El diputado provincial Héctor Cavallero alertó que, al firmar el pacto fiscal que impulsó el gobierno nacional, la Provincia recibirá 8 mil millones de pesos menos por mes, al disolverse el Fondo de Conurbano Bonaerense. "La ley era injusta, pero había que arreglarla de otra manera", consideró el ex intendente de Rosario. "Lo que ha firmado (el gobernador) es una barbaridad, firmaron un consenso que mata no solo a los jubilados, los pensionados, los trabajadores, sino que también mata a las provincias y a los municipios y comunas, porque prácticamente toda la recaudación va a central", añadió. El Partido por el Progreso Social (PPS), que lo tiene como líder, manifestará una posición pública respecto de la chance de adherir a un frente junto a socialistas y peronistas, pero el Tigre se adelantó: "No hay que rejuntarse para ganarle al PRO, hay que discutir en los partidos políticos".

"El consenso fiscal nos divide brutalmente del Partido Socialista y del gobernador (Miguel Lifschitz)", condenó Cavallero. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno de ellos es que "se ven afectados intereses a nivel provincial al retirarle el impuesto al cheque, el impuesto a los sellos, quitarle todos los ingresos brutos". Según el legislador enrolado dentro del Frente Para la Victoria (FPV) "lo que le va a pasar a todas las provincias es que te van a agarrar y matar con el impuesto Inmobiliario, cuando el 70 por ciento de recaudación de las provincias es Ingresos Brutos".

El acuerdo fiscal que sellaron todas las provincias salvo San Luis "se hizo para que el jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta) cobre 10 mil millones de pesos más por año y (la gobernador de Buenos Aires, María Eugenia) Vidal en 2018 reciba 17 mil millones más y el año que viene cobre 44 mil millones de pesos más", criticó Cavallero, lector en detalle del acuerdo, según asegura.

Pero el pacto acarreó la disolución del Fondo de Conurbano Bonaerense y, según el diputado santafesino, significará la quita a la provincia de 8 mil millones de pesos por mes. "Teníamos ese fondo que ni siquiera sabían de dónde venía, teníamos 30 millones de pesos por mes, venía del Impuesto al Combustible; cuando lo planteé en el recinto no lo sabía ni el ministro. ¿Sacás toda esa recaudación y con qué la reponés?", se preguntó. "Lo que han firmado (los gobernadores) es una barbaridad, firmaron un consenso que mata no solo a los jubilados, los pensionados, los trabajadores, sino que también mata a las provincias y a los municipios y comunas, porque prácticamente toda la recaudación va a central".añadió.

Cavallero confió a Rosario/12 que la letra chica del pacto dice "textualmente" que las provincias se encargarán de garantizar que los municipios y las comunas no cobren derechos o tasas que no tengan como contraprestación la prestación de un servicio. Para el legislador nacerá entonces un argumento jurídico para que las grandes empresas o comercios que tributan a través del Derecho de Registro e Inspección (DReI) se opongan a pagarlo por considerar que los estados locales no brindan un servicio al pagarlo. "Nos hemos cansado los intendentes de tener juicios de las grandes empresas y ahora les dieron una vía", se lamentó.

Finalmente, admitió que, en términos de construir políticamente, procurará "tratar de unir a los sectores del FPV, ponernos de acuerdo programáticamente, porque hay profundas diferencias, nosotros planteamos defender los derechos de los humildes, trabajadores, sectores medios que viven de su trabajo, las pymes, desarrollo industrial, defensa de derechos humanos e independencia económica".