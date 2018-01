“Soy una chica de una minoría étnica, algo gordita, con mi propia serie en una gran cadena. No sé por cuánto tiempo puede durar esto”, dijo alguna vez Mindy Kaling. Y la creación de ésta comediante llegó hasta los seis años. Este miércoles a la medianoche, TBS estrenará la temporada final de The Mindy Project, serie de la cual es su protagonista, guionista y productora, que trata sobre las pequeñas victorias y desavenencias de una ginecóloga de raíces indias. En el último tiempo aparecieron varias ficciones televisivas (Girls, Mom, Appartment 23, Super Fun Night) con chicas tan cascoteadas como orgullosas, contradictorias y desfachatadas. Ésta entrega, sin embargo, se destacó por bromas que incluyen también a la platea masculina, y que por cada cachetazo hacia su propia criatura luego viene una caricia. Es una comedia romántica (muy consciente del género por el cual transita), desentendida de la figura del príncipe azul. Más que médica, Mindy trabajó de plomero, arreglando las grietas de sus relaciones con el otro sexo.

Estos diez episodios tratarán sobre el modo en que la doctora Lahiri lleva adelante su matrimonio con Ben. Justamente la vida marital, el papel de señora casada, no parecen ser lo que imaginaba. “Si hubiera querido hacer desde la lógica de representar algo nuevo para la mujer no habría salido. Pero disfruto encarando un tipo de rol que no suele ser el que se ve en las ficciones. Es una de las mejores cosas de este trabajo. Inspirar desde tu propio lugar. Puede que en realidad la mayoría de las chicas jóvenes se sientan dislocadas como Mindy, con todos sus sueños a mitad de camino, y eso es algo que quería poner en primer plano en esta comedia”, puntualizó Kaling.