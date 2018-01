Luego de que la actriz Rita Pauls denunciara en una entrevista radial que Tristán Díaz Ocampo, compañero de elenco de ella en la miniserie Historia de un clan, la acosaba durante las grabaciones de ese programa, el actor argumentó que ella “quiere ser famosa”. Díaz Ocampo también dijo no recordar que hubiera mantenido conversaciones con ella en el set, y agregó “(Luis) Ortega (director del programa) me tendría que haber dicho que ella era su pareja. ¿No me lo dice y yo me entero ahora de que era su pareja? ¿Qué está buscando? ¿Promoción?”.

El fin de semana, Pauls contó en una entrevista en Radio Cultura que, durante las grabaciones de la serie, tuvo “un par de episodios muy feos” con Díaz Ocampo, y que la situación “era insoportable y todo el mundo se daba cuenta. “Tristán tiene tendencias maltratadoras muy fuertes con las mujeres”, recordó. “Yo estaba incómoda y todavía tenía cuatro meses de rodaje por delante”, explicó, al hablar sobre la situación en que trabajó en 2015, durante ese rodaje. Díaz Ocampo, añadió, le decía al oído “cosas sexuales, asquerosas y vulgares, como ‘Te voy a hacer tal cosa’”. Por eso, ella contó a Ortega lo que pasaba. “Quedamos en que no podía estar sola con él. Se habló con todo el grupo: si nos veían en el mismo cuarto, tenía que haber gente. Estábamos casi viviendo en esa casa, grabando todo el día, y se corrió una especie de consigna de que no esté sola con él”.

Para desmentir a Pauls, Díaz Ocampo –quien hace diez años fue denunciado públicamente por episodios parecidos por otra actriz que entonces compartía elenco con él en teatro, Cinthia Fernández– eligió atacar la credibilidad de Pauls. “Siempre he trabajado con mujeres y sale ahora a decir esto y me entero de que es pareja de Luis Ortega. ¿Qué está buscando? ¿Promoción? Si sale a hablar ahora de Historias de un clan que lo grabamos en el 2015”, dijo el actor. “No me atrevo a decir groserías cuando estoy laburando (…) Acá se quieren colgar”, añadió.