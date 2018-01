"The Shape of Water" – “La forma del agua”-, la fantasía romántica dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita en la 90” edición de los Óscar con un total de 13 nominaciones. Por su parte, la bélica "Dunquerque", del británico Christopher Nolan, consiguió ocho candidaturas, seguida por la cinta independiente "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"-“Tres anuncios por un crimen”-, con siete nominaciones.

La película de Del Toro ya fue la más nominada para los Globos de Oro, donde optaba a premios en siete categorías, aunque finalmente solo se llevó dos, el de mejor director y mejor banda sonora original para Alexander Desplat. Mientras que "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", que llego a la gala de los Globos con seis nominaciones, consiguió cuatro, entre ellos los de mejor película dramática, guion e interpretación femenina, para Frances McDormand.

"Darkest Hour"-“Las horas más oscuras”-, film político centrado en la figura de Winston Churchill, obtuvo seis nominaciones, las mismas que el drama "Phantom Thread"-“El hilo fantasma”-, que supone la despedida del actor Daniel Day-Lewis del cine.

Además, "Blade Runner 2049" se llevó cinco candidaturas, todas ellas de carácter técnico, mientras que "Lady Bird", de Greta Gerwig, opta también a cinco nominaciones.

En tanto, la cinta chilena "Una mujer fantástica", del director Sebastián Lelio, logró la nominación al Óscar a la mejor película en lengua extranjera. Peleará por la estatuilla de la Academia de Hollywood con "The Insult" (Líbano) -Copa Volpi de Venecia al mejor actor, para Ziad Doueri-, "Loveless" (Rusia) -premio del Jurado en Cannes-, "Soul" (Hungría) -Oso de Oro de la Berlinale- y "The Square" (Suecia) -Palma de Oro de Cannes y mejor película de los Premios de Cine Europeos-.

En el rubro de las actuaciones, la estadounidense Frances McDormand, quien viene arrasando en la temporada de premios hollywoodense por su actuación en “Tres anuncios por un crimen”, es la principal candidata en la terna a mejor actriz anunciada hoy para la 90° edición de los premios Oscar, que se completó con Sally Hawkins (“La forma del agua”), Margot Robbie (“I, Tonya”), Saoirse Ronan (“Lady Bird”) y Meryl Streep (“The Post: Los oscuros secretos del Pentágono”).

Del lado masculino, Gary Oldman por su Winston Churchill en “Las horas más oscuras” y Daniel Day-Lewis por “El hilo fantasma” -en lo que constituye su anunciado retiro de la actuación-, fueron nominados, en un rubro en el que competirán con Timothée Chalamet (“Llámame por tu nombre”), Daniel Kaluuya (¡Huye!) y Denzel Washington (“Roman J. Israel, Esq.”).

Los premios Oscar que se entregarán el 4 de marzo próximo.