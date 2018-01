Al final, la familia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, llegó a un acuerdo con la ex empleada Sandra Heredia, casera de la quinta familiar contrata de manera irregular, a quien el propio ministro había insultado por WhatsApp. "Sandra, no vengas eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!", le había dicho el ministro Triaca a la empleada, a quien además le consiguió un contrato en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu).

Ambas partes llegaron a un acuerdo por una compensación económica en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, del que no trascendió el monto. Si bien desde el Ministerio enviaron un comunicado diciendo que la empleada había reconocido que el vínculo laboral con el hermano del ministro Carlos Triaca era formal, quienes tuvieron acceso al acta firmada por Heredia lo desmintieron.

Después de salir a la luz el escándalo, Triaca partió de vacaciones a Chapadmalal. Antes había pedido disculpas por su actitud mediante un tuit: "Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio. El mismo es en el marco de un diálogo personal, no condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser, y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él", escribió el ministro haciendo referencia únicamente al insulto pero no al cargo en el Somu ni al empleo multifunción de la empleada que reconoció en otras oportunidades.

Fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien salió a defender al ministro públicamente y dijo que se trató de “un error” y que “no sentía que eso sea algo que tenga que costarle el cargo”. Sin embargo, ya circulan nombres de posibles reemplazantes para Triaca en la cartera laboral.